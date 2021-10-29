苹果（Apple）日前于发布会推出新一代搭配 Mini LED 显示器的 14.2 吋与 16.2 吋 MacBook Pro，持续搭载 Mini LED 背光源的新型显示技术，由 12.9 吋 iPad Pro 延伸至 MacBook Pro。根据 TrendForce 集邦咨询研究显示，在苹果新一代 MacBook Pro 抢攻高端市场的趋势下，预估 2022 年搭载 Mini LED 背光的笔电出货量将达 500 万台，年成长率达 213%。

值得注意的是，今年由于 OLED 供货商三星（Samsung）积极抢攻笔电市场，搭载 OLED 面板的笔电出货有望达 250~270 万台，市场渗透率约 1.1%，在高端笔电市场直接与 Mini LED 竞争，导致非苹阵营采用 Mini LED 一直受到压抑，再加上苹果至第四季才推出 MacBook Pro。TrendForce 集邦咨询预估，2021 年搭载 Mini LED 背光的笔电出货量，将由原先预估 240 万台下修至 165 万台。

TrendForce 集邦咨询表示，此次苹果 MacBook Pro 的产品规划上，打破以往 MacBook Pro 仅 13.3 吋入门款与 16.2 吋高端的市场定位，增加 14.2 吋作为苹果 MacBook 的中端定位布局。价格方面，以去年发表的 13.3 吋和本次新发表的的 14.2 吋及 16.2 吋在相同硬盘容量量 512GB 的配备售价上相比，14.2 吋售价刚好与 13.3 吋和 16.2 吋各价差 500 美元。规格方面，除了 CPU & GPU 处理器效能的提升，显示器的背光源也升级至 Mini LED，在效能与显示效果同步升级的情况下，可望弭平消费者对本次售价拉升的疑虑。

本次新发表的 MacBook Pro 两种尺寸皆搭载 Mini LED 背光，预估背光源将采用 8000~11000 颗 Mini LED，搭配背光分区介于 2000~2600 区，将显示对比度拉升至 1000000:1；相比非苹果阵营的 Mini LED 背光规格，主流规格约在 240~512 区，相形之下，苹果在显示的规格表现略胜一筹。另外，相较于旧型 13.3 吋 MacBook Pro，14.2 吋尽管显示尺寸增加，整机的厚度与重量并未因为升级 Mini LED 直下式背光，需要增加混光距离与板材用量而更加厚重，反而仍保有与 13.3 吋背光的轻薄设计。

展望 2022 年，伴随着苹果在 Mini LED 背光显示应用的持续加持下，未来将增加新的供货商，扩大 Mini LED 供应链以提升成本竞争力，预料非苹果阵营将一同受惠。受惠厂商包含 Mini LED 芯片厂商富采、欧司朗、三安；检测分选厂商惠特、梭特、久元；打件厂商台表科、元丰新、立讯精密；PCB 背板厂商臻鼎、健鼎、泰鼎；驱动 IC 厂商有谱瑞、德仪、联咏、聚积；光源模块厂商瑞仪、业成 GIS；OEM 厂商广达与富士康。