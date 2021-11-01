英集动力于近日完成数千万元 A 轮融资，同时公司总部搬迁至杭州未来科技城。本轮融资由山东鲁信创投领投，浙大控股集团旗下基金参投，常州高新投持续增资。该公司此前曾于 2019 年获得云栖创投基金的千万级 Pre-A 投资。本轮募集资金将主要用于产品创新研发，加速市场拓展，建设合作生态体系。

英集动力成立于 2014 年，由浙江大学常州工业技术研究院孵化的高新技术企业，致力于以数字化创新支撑国家 “碳达峰、碳中和” 战略，基于工业互联网构建能源系统的数字孪生模型，运用人工智能技术研制 “能源系统大脑”，赋予城市、园区、工厂、建筑中能源系统自感知、自分析、自决策、自调节的智慧能力，实现低碳能源系统供需平衡、有序协同的自主优化运行。

英集动力基于预测做决策” 的智慧能源技术路线，自主研发了 viHeating 系列智慧供热 “源-网-荷-储” 全过程仿真分析及自主优化调控产品，viExergy 综合能源系统仿真与决策优化产品等。运用物联感知、建模仿真、机器学习、实时优化等新一代信息技术解决低碳城市能源系统的自主优化调度控制难题，核心成果经中国电机工程学会鉴定达到 “国际领先” 技术水平。目前拥有发明专利 20 余项，省部级奖项 4 项，项目覆盖超过 7 亿平米民用供暖面积，3000 余公里的工业蒸汽管网。viHeating 系列产品已成功应用于北京、上海、郑州、济南、天津、南京、沈阳、杭州、无锡等 20 多个重点城市。

英集动力 CEO 时伟表示：“低碳能源系统调控的复杂性超越了人脑能够分析和优化的水平，必须依靠信息系统的智能辅助或代替人类智能，构建自主优化运行的智慧能源系统。结合此次融资，我们将进一步充实研发力量并拓宽市场，面向 ‘双碳战略’ 目标，肩负起数智模型驱动能源系统低碳转型的责任。”

本轮融资后，英集动力将继续推进产品创新研发，加速市场开拓，积极拓展合作共赢的智慧能源生态体系。本轮融资的同时，常州英集动力科技有限公司已与杭州英集动力科技有限公司完成了主体合并，英集动力总部正式迁入杭州未来科技城。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。