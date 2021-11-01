11 月 1 日，继今年 5 月的 A++轮融资后，霍德生物宣布完成由高瓴创投领投，礼来亚洲及老股东元生创投跟投的数亿元 B 轮融资。

据了解，霍德生物本轮募集的资金将用于支持首个产品的临床试验、扩大现有的 iPSC 细胞治疗产品研发管线，以及 GMP 自动化封闭生产体系的开发。

霍德生物是一家致力于为全球患者提供稳定、安全、有效和可负担的 iPSC 细胞治疗产品的创新型研发企业。目前在杭州拥有近 4000 平符合美国及欧盟标准的 GMP 生产、检验及研发中心，iPSC 衍生细胞产品的 CMC 开发平台及质量体系，自主权益、可供全球市场商业开发和授权的 GMP iPSC 细胞株和细胞库。霍德生物的多个核心专利已在中国或澳大利亚获得授权，并已通过 PCT 进入美国及欧盟、日本等国家地区，更多专利及产品也在布局中。

创始人兼 CEO 范靖博士表示：“本轮资金将为公司加速研发及扩大产品管线提供重要支撑。期待更多的产业及管理人才加入霍德团队，一起为全球患者创造价值。”

高瓴创投表示：“我们非常高兴能够支持像霍德生物这样的全球创新型 iPSC 细胞治疗企业，除了拥有 iPSC 重编程以及领先的神经分化技术平台和专利，他们的持续创新能力、产业化积累和专注于为患者提供价值的理念，也是我们看好的重要方面。我们期待能长期支持公司，加速其多个产品的研发和临床进程。”

元生创投创始合伙人陈杰表示：“继元生创投上一轮领投后，很高兴继续参与霍德生物新一轮的融资。上一轮融资完成后，以范靖博士为首的创业团队在产品研发，尤其 CMC 方面取得了巨大的进步，基本打通了所有环节，极大地推动了企业 iPSC 细胞治疗技术在临床上的进一步拓展，继续巩固霍德生物在人 iPSCs/ESCs 的神经分化及细胞工程等方面的领先优势。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。