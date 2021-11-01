11 月 1 日，新加坡区块链协会与蚂蚁链签署合作备忘录。未来，双方将展开密切合作，推动区块链技术在新加坡和整个东南亚地区的进一步普及和发展。这是蚂蚁链在海外达成的首个此类行业合作伙伴关系。

根据合作备忘录，新加坡区块链协会和蚂蚁链将在新加坡和中国国内联合举办活动，开展项目，帮助行业和社会更好地认识和了解区块链。双方将通过持续的创新，推动各行各业拥抱区块链技术，让区块链技术发挥更积极的影响力。双方还将通过培训和知识分享，建设并发展人才生态，推动整个区块链社区的壮大。

对于此次合作，新加坡区块链协会联合会长谢福来表示：“蚂蚁链提供了一系列创新的解决方案，并广泛应用于供应链金融、商品跨境溯源和版权保护等场景中。我们非常高兴与蚂蚁链展开密切合作。我们相信，这将为新加坡和整个地区的协会成员和合作伙伴带来宝贵的技术知识和行业经验。双方将共同培育更多的区块链创新，助力企业和各行各业的发展及转型。”

“我们相信合作能促进创新，因此很高兴与新加坡区块链协会等行业伙伴密切合作，形成新的合力，解决企业面临的痛点，为数字经济中更广泛的客户提供普惠的价值。” 蚂蚁集团智能科技事业群国际业务总经理黎国威表示，“我们非常期待，去帮助数字贸易等场景中的相关各方建立信任，并用企业级区块链、安全计算、AIoT 和 eKYC 等创新技术搭建的应用链接整个生态。”

近几个月，新加坡区块链协会还分别与 “区块链产业联盟” 和新加坡南洋理工大学能源研究所达成合作，从多个方面入手推动区块链的应用、研究和人才培养。

目前，蚂蚁链的技术和解决方案已经被用于 50 多个涉及多方协作的场景，蚂蚁链生态已经吸引了 330 多家机构合作伙伴和近 1 万名开发者，开发了 30 多个创新的行业应用。根据全球权威研究机构 IDC 发布报告，2020 中国 BaaS 市场蚂蚁链份额排名第一。