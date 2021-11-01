根据 Strategy Analytics 发布的最新数据，2021 年 Q3，中国市场智能手机出货量为 8010 万部，同比下降 4%。经济的不确定性、零件短缺和更换周期的延长继续给市场带来挑战。

2021 年 Q3，vivo 保持了在中国的领先地位——其智能手机出货量为 1800 万部，同比增长 21%。vivo 可以说在中国拥有最广泛的产品组合，这推动了该厂商在国内市场的增长。vivo 目前正在进一步扩大其产品组合，在 10 月份推出了全新 T 系列智能手机，瞄准中端市场的男性用户。

OPPO（包括一加）紧随其后，在中国的出货量为 1700 万台，同比增长 15%。OPPO 在 2021 年 Q3 放缓了发布周期，深化了与一加的整合，尤其是在 ColorOS 方面。

荣耀在中国智能手机市场排名第三。该公司在该季度智能手机出货量为 1400 万部，同比增长 109%。荣耀显然正在强劲反弹。随着芯片元器件供应的改善和产品组合的加强，荣耀正从其他安卓厂商手中抢夺市场份额。

小米和苹果分别以 1100 万台和 1000 万台的出货量排名第四和第五。小米的出货量同比下降了 2%，原因是国内市场竞争加剧。苹果的新机型在中国消费者中很受欢迎，但正遭受元器件短缺的困扰。

2021 年 Q3，排名前五的手机厂商占中国智能手机市场份额的 86%，高于一年前的 85%。我们预计在接下来的几个季度，随着竞争进一步加剧，这一比率将继续增长。