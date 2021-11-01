11 月 1 日，装配式内装服务商「变形积木」宣布完成过亿元 B2 轮融资，本轮由 GGV 纪源资本领投，美团龙珠跟投，全体老股东持续超额加码，B 轮融资总额超过 2.5 亿元。

变形积木创始人兼 CEO 张轶然表示，本轮融资是公司近一年内完成的第三轮融资，将主要用于 BIM 智能化系统搭建与完善，同时加速自营工厂智能化及研发中心建设，实现产品扩展服务效能提升，为装配式业务由 B 端向 C 端布局奠定基础。

今年 9 月，变形积木宣布与张家港达成总部项目战略合作，将投资 10 亿元用于建设智能制造工厂，进一步完善全国供应链体系。目前，变形积木已经与包括中国建筑科学研究院、中国建筑标准设计研究院在内的权威机构达成战略合作协议，共同推进装配式精装标准制定和产品及技术研发。

GGV 纪源资本全球管理合伙人符绩勋表示，“变形积木是我们在产业互联网和碳中和领域的重要布局，公司总部落地张家港也是 GGV 纪源资本中台赋能的标杆案例。从上轮领投至今，我们欣喜地看到在创始人张轶然的带领下变形积木在业务增长、模式创新和团队迭代等各个维度均取得了超预期的进展，因此我们坚定地继续领投新一轮，并将长期支持公司成为中国装修数字化浪潮下的平台级企业。”

美团龙珠合伙人于红表示，“装配式装修的普及是我国工业 4.0 深入发展，生活消费需求不断提升的必然结果。成立仅三年，变形积木已稳居 to B 装配式装修头部阵营，体现出了团队对市场需求的精准把握和快速应变能力。随着产品条线拓宽和产能的不断提升，美团龙珠看好公司业务覆盖范围由 B 端向 C 端扩展，提前锁定装配式装修市场蓝海。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。