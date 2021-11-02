阿米巴资本今日宣布完成首期美元基金 Ameba China SaaS Fund 的募集，总募资规模为 2.65 亿美元。该基金的种子项目投资于数个中国的 SaaS（软件即服务）公司，并配置额外资金用于投资其它早期和成长阶段的 SaaS 项目。这既是阿米巴资本的首支美元基金，也是全球首支以中国 SaaS 为主题的基金。

本次募集吸引了来自欧洲、北美、中东和亚洲的多家知名投资机构，包括主权财富基金、全球知名母基金、产业集团和领先的家族办公室等。新程投资携其跟投伙伴是本次募资的领投方。

阿米巴资本创立于 2011 年，是国内最早投资 SaaS 行业的风险投资机构之一，自 2013 年开始布局 SaaS 以来，成功投资并且重仓持有多家独角兽企业。其投资组合中包括聚水潭、小药药、乐言科技、晓羊教育、百应等公司，分别是电商、医药、教育等细分领域的 SaaS 公司。

阿米巴资本创始及执行合伙人王东晖表示：“在当前美元募资市场低迷的环境下，阿米巴资本的首支美元基金不仅顺利成功募集完成，更成为今年中国首期科技类美元基金中规模最大的一支，这充分证明了市场对于阿米巴资本的信任和肯定。阿米巴资本期待首期美元基金能够为创业家提供更大助力，为投资人创造理想回报。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。