记者获悉，今年双 11 期间，蚂蚁集团首次规模化应用了 “绿色计算”，采用了三种资源调度技术实现算力共享，以降低数据中心的碳排放量。这是蚂蚁集团宣布碳中和计划以来，通过技术助力绿色发展的又一次探索。

这三种技术分别是在离线混合部署技术、云原生分时调度、AI 弹性容量。自 2019 年起，蚂蚁集团就开始系统探索用技术提高算力资源的效率，并逐步将这三种技术应用在日常场景之中。

据了解，在离线混合部署可以提高服务器的利用率，蚂蚁集团在业内首次使用了 Kata 安全容器的强隔离技术以实现这一目标；基于云原生的分时调度技术，类似 “潮汐车道”，可以把一份资源在不同的时间段提供给不同的应用，极大提高资源利用效率，也将 “资源大挪移” 的时间从几个小时降到一分钟左右；AI 智能容量技术，可以利用大数据和 AI 技术实现智能预测流量，并进行合理的扩容和缩容。

如今，蚂蚁集团的服务器利用率同比三年前提高了 2 倍多，同时在同等规模的业务下的每一份算力的耗电减少了一倍多。

蚂蚁集团首席技术官倪行军表示，2019 年起，蚂蚁集团的所有业务开始陆续上云，全面进入云时代。作为服务几亿用户的平台，每分钟都在对海量的数据进行处理和计算，我们不仅要追求计算的效率，也要评估计算的能耗。在这个转变的过程中，我们也在探索，如何在云计算的时代，做到 “绿计算”。

倪行军说，作为提供支付等多种服务的平台，蚂蚁集团有超过一般科技公司的可靠性和安全性的要求。减少服务器用量的同时，要保证业务稳定和用户体验不变，这是其中的难点。“但正因为这些困难，也逼着我们做出了一些创新，” 他表示。

数字经济时代，算力正在成为新生产力。数据中心加工和处理海量数据，便利了生产生活，但是也消耗了大量电力。在 2018 年，全国的数据中心用电量就达到了 1608 亿度，超过了上海当年的用电量。

浙江大学信息技术中心主任陈文智教授认为，降低计算能耗，推动 “绿色计算” 十分关键。然而谈起 “绿色计算”，外界普遍关注的是降低数据中心 PUE 的举措，实际上它还包括合理分配计算资源。进入云计算时代，结合人工智能、大数据等多种技术，互联网科技公司可以通过技术创新进行资源优化。比如，在保证服务稳定的前提下，合理分配计算资源，提高资源的利用效率，也能减少服务器的用量，从而减少碳排放。

据了解，除通过技术减少自身运营带来的碳排放外，双 11 期间，蚂蚁集团发起成立的网商银行还宣布推出免费 “绿色 0 账期”，即绿色商品一经卖出，商家就能立即提前收回货款；此外，为鼓励消费者选择绿色家电，在天猫 “绿色会场” 购买国家认证的一级能效家电，即可获得蚂蚁森林能量奖励。