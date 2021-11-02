11 月 2 日，HR SaaS 服务商 Moka 宣布完成 1 亿美元 C 轮融资。本轮融资由老虎环球基金领投，蓝湖资本、高瓴创投、金沙江创投、GGV 纪源资本等老股东跟投。泰合资本担任此次交易的独家财务顾问。本轮融资后，Moka 将继续深耕人力资源行业，深化布局 HR SaaS 整体解决方案，持续对产品进行创新和升级，加大对人才的引进和培养。

Moka 现有 “Moka 智能化招聘管理系统” 与 “Moka People（人力资源管理系统）” 两款产品：

于 2016 年底推出的 Moka 智能化招聘管理系统，致力于为企业提供更高效、更精准、用户体验更好的招聘管理服务，实现招聘流程统一管理，人才库搭建和激活，全方位数据统计等效果，并率先创造了针对校招、社招、内推、连锁门店等多个场景下的招聘解决方案，帮助企业在 “对的时间找到对的人”。

于 2020 年底推出的 Moka People，贯彻着三大产品理念——用户体验、招聘人力深度联动、管理者视角。该产品现已覆盖企业的组织人事管理、假期考勤管理、薪酬管理、绩效管理、人力数据分析等高频业务场景，通过对业务场景的深入把握和数据洞见，为公司提供更科学的管理助力。目前，“Moka 智能化招聘管理系统” 与 “Moka People” 已深度打通，已经为近百家企业客户提供了 HR SaaS 整体解决方案。

截至目前，Moka 已覆盖了互联网、连锁零售、生物医药、智能制造、金融、地产等 25+个行业，已服务超过 1500+家付费企业客户，包括腾讯、小米、360、麦当劳、安踏集团、元气森林、英科医疗、迪安诊断、宁德时代、arm china、松下、太平洋保险、万科集团等企业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。