根据 Strategy Analytics 最新发布的研究报告，2021 年 Q3，平板电脑出货量同比下降了 10%，但市场需求仍远高于疫情前。新冠疫情仍是全球的主要隐患，随着圣诞季的到来，高需求和低元器件供应之间的紧张关系将对厂商及其渠道合作伙伴带来考验。

Strategy Analytics 联网计算设备服务总监 Eric Smith 表示：“苹果的产品组合配备了高性能的平板电脑，其强劲的增长是以其他厂商争夺紧张的供应为代价的。联想、戴尔和惠普等销售 Windows 可拆卸设备的厂商在该季度实现了健康增长，而微软仍在开发 Surface 的老产品组合。所有这些都迎合了一个更大的趋势——随着新学年的开始，消费者将继续远程工作（或至少是混合工作），学生也将继续与在线学习平台紧密联系。”

Strategy Analytics 行业分析师 Chirag Upadhyay 补充道：“中国平板电脑市场在该季度很火爆，厂商的表现反映了中国厂商对品牌的认知。苹果、联想、小米和荣耀的同比增长率最为强劲，而三星、亚马逊和微软的增长率则出现了两位数的下滑。由于疫情在不同时间扰乱了不同地区的生活，我们预计供应仍然紧张，需求总体上仍高于疫情前的水平。”