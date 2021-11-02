杭州鲜沐科技有限公司（以下简称 “鲜沐”）今日宣布完成数亿元 C 轮融资，本轮融资由 C 资本领投，老股东成为资本、创享欢聚、头头是道加注跟投，光源资本担任独家财务顾问。这是半年来鲜沐完成的第二次融资，上半年鲜沐完成了过亿元 B 轮融资。

鲜沐今年已逐步完成全国化布点战略，从年初 15 个城市拓展到目前全国 86 个城市。鲜沐农场为休闲餐饮企业提供一站式供应链解决方案，致力于成为服务百万级商家的智能供应链网络。

目前鲜沐已在全国 86 个城市实现次日达的配送服务，可以为全国化连锁企业的所有门店提供采购标准统一、成本管控统一、门店级服务统一等多重维度的供应链标准化服务。在此基础之上，品牌企业还可以通过定制门店采购可视化管理、上游采购溯源等多重信息化管理方案，实现快速发展当中的毛细血管化管理，全方位提升食品安全保障。

C 资本创始人郑志刚表示：“随着休闲餐饮业态发展迅速，供应链端形成了巨大的需求及挑战，鲜沐作为业内领先的休闲餐饮基础设施服务商，为连锁品牌及中小门店提供一站式供应链解决方案。C 资本很高兴本轮领投鲜沐，看好其商业模式对行业供应链整体效率的提升，以及对新消费趋势的把控。我们期待鲜沐能与 C 资本乃至新世界生态圈形成良好的互动。”

成为资本合伙人顾旋表示：“休闲餐饮和现制茶饮的市场规模和连锁化率快速增长，已经成为国内餐饮行业增长最快的细分品类之一，而高质量跨地域标准化的供应链是品牌端扩张的最大瓶颈。我们很高兴地看到，在成为投资后的不长的时间里，鲜沐的业务取得快速健康的增长，同时鲜沐自身的数字化能力和运营效率进一步提高，取得越来越多行业标杆客户的认同。相信未来，鲜沐会继续伴随休闲餐饮和现制茶饮市场的发展，继续快速自我迭代和增长，做好行业的赋能者和卖铲人。”

创享欢聚投资基金（隶属于保乐力加集团）合伙人兼中国负责人王晨认为：“作为老股东，我们很高兴看到在消费升级和餐饮连锁化的大趋势下，鲜沐正在凭借成熟的商业模型和强大的供应链能力，迅速将覆盖区域由东部沿海扩展至全国，并牢牢占据了休闲餐饮供应链领域的头部地位。这次我们决定加大投资，进一步帮助公司把控上游资源并丰富产品矩阵。未来，我们更看好鲜沐依托广泛的客户网络以及终端数据产生的品牌孵化和推广能力，保乐力加也希望与鲜沐携手服务更多有新酒饮需求的客户。”

光源资本董事总经理李昊认为：“千亿级休闲餐饮市场是整个餐饮行业连锁化率最高、增速极快的赛道，而后端供应链结构分散，品牌自身提效难度高，抗风险能力弱。近些年产业链得益于人才供给、信息化、线上平台等基础设施能力提升，行业高速发展的同时催生了纵向专业化分工的结构性革新机会。鲜沐从供应链出发，不断精细化打磨服务能力，在休闲餐饮领域铺设最高效的新底层基础供给设施，助力下游客户发展更为聚焦，成为它们蓬勃生长的产业助推器。我们相信鲜沐可以在未来继续深化全国性服务网络的渗透，推动产业进一步的细分化与专业化。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。