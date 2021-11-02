同城即时生活服务平台 UU 跑腿宣布近期完成数亿元 B+轮融资，本轮融资由 58 产业基金领投，优多资本跟投。

聚焦于同城即时生活服务，在同城帮送、帮买、帮取、帮排队、帮办事及万能帮帮的服务领域，UU 跑腿基于多元化服务差异化打法的战略优势，进入超过全国 180 多个城市和地区，拥有 5000 多万注册用户，超 400 万跑腿小哥注册，并添加了到家服务等增值板块，率先将新消费时代的即时服务需求从即时配送拓展到了即时生活服务领域。

7 年来，UU 跑腿在商业场景服务上不断升级，从最初的 “帮取帮送” 等即时配送需求，到现在已成熟的 “帮办、帮排队、帮买” 等个性化帮帮服务。

对此次融资，UU 跑腿创始人乔松涛表示：“自 2015 年成立以来，UU 跑腿一直保持着行业领先的造血能力，致力于营造健康的商业环境，解决人们多样化的生活需求。对于城市中大量存在的中小商户而言，UU 跑腿通过精细化的运营方式，在满足其蛋糕鲜花等高端配送需的同时，帮助小商户实现了数字化经营。”

58 集团 CFO 兼 58 产业基金管理合伙人梁铭枢表示：“同城即时服务领域市场潜力巨大，随着本地消费市场的不断扩大，即时配送服务领域的覆盖范围也在逐渐拓展。UU 跑腿作为同城即时生活服务的头部品牌，在新一线及下沉市场具备极强的核心竞争力。UU 依靠其独特的战队化管理模式及强大的城市运营能力，通过一整套完善的数字化系统实现商户、用户、跑男的高效链接，逐渐将服务类型从帮买、帮取、帮送、帮办事、帮排队拓展到万能帮帮、到家服务等衍生场景，实现了同城即时生活服务的业务发展路径，未来十分期待 UU 跑腿在同城生活服务领域有更多的发展和探索，我们会一起见证 UU 的成长。”

此次融资后，UU 跑腿将进入下一个新阶段。在服务升级尤其是夯实多样化帮帮服务、商户跑男群体的双向赋能上，升级产业塑造能力和同城即时生活服务生态建设，不断扩宽服务边界和服务质量，实现平台整个服务链路上参与者的多赢局面，为本地消费生活服务场景实现更多可能性。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。