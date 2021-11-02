国产高端通用 GPU 芯片企业壁仞科技，近日与 IDG 资本、字节跳动等共同参与了国产 DPU 初创企业云脉芯联数亿元的天使轮投资。近日，就本次投资接受媒体采访时，壁仞科技创始人、董事长、CEO 张文透露，壁仞科技正在围绕 “中国芯” 产业做生态布局，除了 DPU 之外，目前还正在密切关注国产 CPU 的最新发展，以及自动驾驶、元宇宙等国产高端芯片前沿的应用领域。

采访中，张文表示，随着 “AI 通用计算+图形渲染” 两条自有的高端 GPU 芯片产品线顺利推进，壁仞科技正在围绕智能计算产业打造完整的生态体系，本次对 DPU 创业公司云脉芯联的战略投资，正是壁仞科技在芯片产业生态布局中的重要一环。

据了解，DPU 是继 CPU、GPU 之后，最新发展起来的专用处理器，DPU 可卸载传统由 CPU 承担的网络、存储和安全任务，降低数据中心运营成本，还可以与 GPU 高速互联，强化 GPU 算力性能与集群能力。

DPU 与 CPU、GPU 一起，将构成新一代算力基础设施，共同应对全球高速增长的算力需求。在数字智能时代，国产高端通用智能芯片可适用于人工智能训练和推理、通用运算、图形渲染等计算负载，广泛应用于智慧城市、云计算、大数据分析、自动驾驶、数字医疗、生命科学、云渲染、元宇宙等前沿科技领域。

采访中，张文还透露，除了 DPU 之外，从布局整体计算产业出发，壁仞科技正在密切关注国产 CPU 的最新发展，未来形成「CPU+GPU+DPU」的全国产系统级解决方案。同时，国产高端智能芯片最前沿的应用场景，包括自动驾驶、元宇宙等，也是壁仞科技 “中国芯” 产业生态布局的重点关注领域。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。