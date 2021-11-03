11 月 1 日，2021 中国移动合作伙伴大会在广州保利世贸博览馆举行。本次大会上，中国移动联合中兴通讯共同打造的行业视频能力正式亮相，携手开创行业视频新蓝海。

5G 时代，视频演进为信息传播的主要载体，以视频为中心的社交、教育培训、远程医疗、数字政府与办公协同等众多行业的视频业务迎来井喷式增长，内容视频化的全面普及成为趋势。随着运营商 5G 网络建设提速，视频作为 5G 落地行业应用的重要抓手，可进一步提升云网融合粘性，助力行企数字化转型。面向垂直行业市场，视频业务呈现出行业化、场景化、融合化的多样性特征，领域划分越来越细。如何发挥市场和生态优势，满足行业客户差异化需求，成为运营商亟待解决的问题。

中国移动作为国内最大的数字化运营体之一，为落实国家数字经济战略，实现 “业务+数据+技术” 的统筹运营，全面开启智慧中台建设。行业视频能力作为智慧中台的重要组成部分，通过融合基础网络、VoLTE、云、边缘计算、5G 切片、AI 智能算法等技术，向行企合作伙伴提供高质量、多维融合的视频服务，底层基础设施随取随用，从视频技术、应用、内容和营销等多方面打造行业视频生态，引领行业变革。

中兴通讯依托多年来对视频产品的耕耘及技术能力沉淀，深度参与中国移动行业视频能力的发展规划与建设。基于云原生微服务架构，抽取视频会议、视频监控、视频直播等视频公共能力，从接入路由、媒体处理到媒体控制，提供零门槛、一键接入的视频技术集成共享，构建统一视频底座，实现底层 ICT 资源的整合、视频原子能力的沉淀与共享，为各种视频终端提供轻量化标准接入，打破烟囱式视频业务壁垒，加速新业务孵化创新。

中国移动行业视频能力的建设，不仅仅是要建设一套融合视频能力平台，更是要新建一张超低时延、超高清、超优体验的实时音视频核心网，实现中心、大区、省份和边缘的全方位渗透，加速 5G 视频业务发展，大幅提升中国移动在行业数字化转型市场的竞争力。

中兴通讯高级副总裁俞义方表示，中兴通讯致力于实时音视频通讯能力，具备领先的视频会议、视频安防、视频直播等核心产品，与中国移动重点在行业视频能力、保密会议、千里眼领域开展合作，取得了运营商市场首创行业视频能力的成果。未来，中兴通讯将持续配合中国移动将行业视频能力做深、做强、做宽、做大，全力支持中国移动在行业视频业务领域的建设拓展，构建视频新业态，延伸视频产业链，合力打造全球领先的行业视频能力品牌，共立世界标杆，共迎 5G 视频新蓝海。