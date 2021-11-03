11 月 3 日，恒远科技宣布获得数千万元 A+轮融资，由达晨财智领投，梅花创投跟投。融资主要用于技术研发、人才引进、市场拓展。这是恒远科技今年的第二次融资，3 月完成来自梅花创投的 A 轮融资。

恒远科技成立于 2016 年，是一家专注于装备制造行业的工业互联网服务商。其打造的国内首个行业级工业 iPaaS 平台，为装备制造企业提供一站式的工业互联网集成解决方案与服务，能够帮助行业内制造企业实现全业务流程、全生产要素、全价值链的一站式数字化工厂。

达晨财智投资总监李希鹏表示：“恒远科技专注装备制造业，依托蜂巢工厂平台提供丰富的产品矩阵和深度服务，采用 PaaS+SaaS 模式平衡标准化和定制化之间矛盾，具有很高客户粘性，得到了装备制造企业尤其是航天军工标杆客户的认可，今年在航空航天等军工装备领域的发力，推动军工装备制造的数字化转型是我们非常看重的一个点。国内装备制造业数字化水平落后于电子、汽车等行业且中大型企业多由国外软件企业及其代理商提供服务，十四五期间国内装备制造业数字化转型迎来增量市场叠加国产替代的重要机遇，恒远团队行业基因和项目落地能力都很强，相信很快成为垂直领域的龙头企业。”

梅花创投创始合伙人吴世春：“数智化、无人化” 正在以远超预期的速度、深刻的改造着我们周围的各行各业；在其中，制造业领域的数智化改造既需要有足够 “专精特新” 的技术，又要能结合各企业不同的现状、顺应行业逻辑、工艺逻辑因地制宜、逐层赋能，属于高技术、长雪道的黄金赛道。“恒远科技” 是这个方面地翘楚，在航天、重机、船舶领域都获得了头部企业的肯定，我们看好恒远科技能成为 “智能制造” 领域的独角兽。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。