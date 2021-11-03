近日，自动驾驶汽车公司 Nuro 宣布完成 6 亿美元 D 轮融资，由 Tiger Global Management 领投，Baillie Gifford、Fidelity Management & Research Company, LLC、高榕资本、Google、Kroger、软银愿景基金一期、T. Rowe Price Associates, Inc. 旗下基金、丰田汽车旗下基金 Woven Capital，以及其他现有股东参与投资。本轮融资将支持 Nuro 自动驾驶送货服务在全美社区的发展与部署。

“我们非常高兴得到全球知名投资机构和顶级公司的支持，也非常荣幸我们改善社区和振兴当地商业的愿景获得支持。”Nuro 联合创始人、总裁 Dave Ferguson 表示，“我们相信本轮投资将让我们通过 Nuro 的技术，加速我们的商业化策略与改善人们的日常生活。”

Tiger Global Management 合伙人 Griffin Schroeder 表示，“无所不在的即时电子商务的到来，正在改变我们获取商品的方式。本地送货的需求正呈爆发式增长。Nuro 是通向可持续、低成本、自动化本地送货时代的桥梁。”

“Kroger 于 2018 年与 Nuro 建立合作伙伴关系，探索基于自动驾驶汽车的货物配送服务。”Kroger 高级副总裁兼首席信息官 Yael Cosset 表示，“从那时起，Kroger 和 Nuro 为我们的消费者完成了数千次送货服务，通过可扩展、可持续和可盈利的解决方案，创造一致和有益的消费者体验，驱动创新、支持我们不断扩张的无缝生态体系。”

Nuro 也与 Google Cloud 达成了为期 5 年的战略合作伙伴关系，以满足运行自动驾驶模拟工作负载、提高模型准确性的机器学习、存储管理车辆重要数据对云服务的大规模和大容量要求。基于新的合作伙伴关系，Nuro 和 Google 还将一同探索赋能与重塑本地商业的机遇。

今年 8 月，Nuro 宣布投资 4000 万美元，在内华达州南部建造两个新基地——一个无人车生产组装基地，和一个世界一流的封闭式测试场地，以实现公司第三代自动驾驶汽车的商业化和规模化生产。近期 Nuro 还宣布与 FedEx 建立长期合作伙伴关系，并与达美乐在休斯顿试点匹萨配送服务。最新一轮融资，将促使公司进一步扩大团队、大规模部署解决方案和推动其行业领先技术的进步。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。