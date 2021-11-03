根据 Strategy Analytics 最新发布的研究报告， 2021 年 Q3，三星成为北美地区最大的智能手机厂商。北美智能手机出货量同比下降 7%。前 5 名的智能手机厂商占据了北美总出货量的 93%。

Strategy Analytics 总监 Ken Hyers 表示：“三星是北美领先的智能手机厂商，年出货量增长 5%。在过去三个季度，苹果一直占据榜首；2021 年 Q3，三星已经夺回了部分市场份额。同时，三星也凭借 LG 退出智能手机业务（2020 年 Q3，LG 智能手机在北美的市场份额为 14%）分割了一些市场份额。领先的技术和广泛的产品组合使三星智能手机（如高端的 Galaxy S21 系列和实惠的 A 系列）成为北美最受欢迎的安卓设备。”

Strategy Analytics 高级总监隋倩表示：“2021 年 Q3，苹果在北美的智能手机出货量排名第二。苹果新推出的 iPhone 13 5G 智能手机在该季度末出货量激增，与旧款 iPhone12 一起，苹果实现了 9% 的年增长率。如果不是亚洲元器件短缺和生产中断限制了苹果满足新 iPhone 13 系列智能手机需求的能力，苹果的增长可能会更强劲。”

Strategy Analytics 的总监 Woody Oh 表示：“三星也面临着短缺的问题，这限制了它满足强劲客户需求的能力。三星最新的可折叠智能手机 Galaxy Flip3 和 Fold3 是该公司非常畅销的产品。事实上，由于元器件短缺，三星无法完全满足客户需求，Flip3 几乎没能成为北美销量第五的智能手机。三星预计在 2021 年 Q4 其可折叠手机将有一个大的季度，北美的黑色星期五大促预计将推动 Flip3 和 Fold 3 的强劲销量。”