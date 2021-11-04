美国运通全球商务旅行（GBT，简称 “运通商旅”）于近日成功完成了对全球数字化差旅管理公司易信达（Egencia）的收购。作为交易的一部分，Expedia 集团已成为 GBT 的股东之一，并签订了一项长期协议，为其提供酒店资源。

运通商旅将加快对易信达品牌、员工和技术的投资，并与易信达一同为差旅管理各个领域提供解决方案。通过与 GBT 旗下的 Supply MarketPlace 这一业界最全面的服务内容和体验资源之一整合，易信达和 GBT 将为客户提供更多价值和选择，并为供应商打开更多接触商旅客人的渠道。

运通商旅（GBT）首席执行官保罗·阿伯特（Paul Abbott）表示：“运通商旅和易信达的合作将创造一个成功的范例，并将定义商务旅行的未来。我们将为客户提供无与伦比的价值、选择和体验。其中，无与伦比的价值体现在由于共同合作，我们将为客户提供更好的资源和节省方案。而无与伦比的选择则体现在我们提供的解决方案所拥有的广度和深度。无与伦比的经验是因为我们拥有业内最优秀的人才和技术。”

易信达总裁马克·霍利海德（Mark Hollyhead）表示：“今天是易信达开启下一个重要篇章的关键时刻。成为一家完全专注于商务旅行公司旗下的一员将加速易信达的发展，并扩大我们的优势，我们将继续为客户提供以技术驱动的解决方案，满足商务旅行及其众多利益相关者不断变化的需求。”

Expedia 商务总裁阿里安·戈林（Ariane Gorin）补充道：“我们很高兴看到易信达在这一新机遇的推动下不断发展，特别是在商务旅行回归之际。在 Expedia 集团，我们以一流的技术和丰富的资源为全球数千家合作伙伴提供助力。完成此次交易，包括我们向 GBT 提供酒店资源的长期协议，是我们为整个旅游生态系统提供助力并帮助所有合作伙伴实现其目标的重要一步。”

交易完成后，易信达总裁马克·霍利海德（Mark Hollyhead）将继续负责易信达业务，他将加入 GBT 的执行管理团队，直接向 GBT 首席执行官保罗·阿伯特（Paul Abbott）汇报。