随着现在科技的进步，科技给我们带来更多的方便，这也是因为科技生活改变我们的生活质量，我们在享受在科技进步带来方便的同时，我们也在创造着科技新技术，在科技日新月异的今天，任何我们觉得不可能的事物，都有可能变成现实， 未来科技给人类留下了无限的想象空间和科研前景。

未来科技，并不是虚无缥缈的猜想和臆想，而是需要人类去研究和发明创造的科学技术，科技发展是个漫长的过程。我们相信科学，更相信科学还需要不断的发展，科学就是不断把未知变为已知，这是我们人类伟大的真谛，也是弘扬探索精神之目的。

BEYOND 聚焦影响力科技、生命科学、新基建智慧城市与生活、未来科技四大领域。未来科技将重点关注：外空间技术，量子计算，基因工程等等，BEYOND 将联合全球高校实验室、知名研究机构，和来自全世界的前沿科技公司，投资机构，大企业创新中心，一起为代表未来的实验性科技技术和应用提供一个舞台，帮助其更快的发掘潜在商业价值。

BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，线下将于 12 月 2-4 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。德勤将参展 BEYOND 国际科技创新博览会，并在未来科技展区亮相。

BEYOND 将成为澳门链接全球科技创新产业的重要平台，旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一，链接亚太地区和全球科技生态。展区设立近 5 万平面积，覆盖四大领域影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业等参展企业，以及邀请全球的生态伙伴，政府机构及国家大使以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。

加入博览会与德勤同馆展出，

抓紧时间参展，点击链接 https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

德勤

德勤是全球领先的专业服务机构，通过遍及全球逾 150 个国家与地区的成员所网络及关联机构，为财富全球 500 强企业中约 80% 的企业提供专业服务。德勤在亚太地区超过 100 座城市提供专业服务，包括澳门、北京、上海、香港、奥克兰、曼谷、河内、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、大阪、首尔、新加坡、悉尼、台北和东京等。

德勤于 1917 年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。德勤中国是一家中国本土成立的专业服务机构，由德勤中国的合伙人所拥有，为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。为配合市场的最新变化和需求，德勤亦积极加强数字化能力，包括 5G、AI、云计算商业应用等相关业务，持续不断为客户创造更高价值。值得一提的是，德勤的区域繁荣解决方案涵盖规划及设计（城市设计、建筑设计及景观）和工程咨询，融合跨专业、端到端设计，能够从规划、赋能、到招商，全方位打造人、城、境、业多元融合生境。

德勤在澳门成立至今 30 多年，拥有 100 多名专业人士，规模为国际专业服务机构在澳之首，为澳门政府公共部门、本地的金融机构、综合娱乐度假村、中小企等各类型客户提供审计及咨询服务，业务足迹遍及澳门。近年来，科技发展迅速，德勤澳门办公室也在网络安全，数字化转型，金融科技等领域为澳门政府公共部门及本地企业提供众多解决方案。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，同期线上线下的双重形式举办数十场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会，合作对接会等等，邀请全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。在 BEYOND 国际科技创新博览会上，大家可以深入了解德勤的科技创新理念与实践。

BEYOND

参展报名，预购从速，请戳链接提交信息：https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/ 成为赞助商参与大会，请通过 bd@beyondexpo.com 联系，获取报价信息 限时优惠票已正式发售，请戳链接获取：https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/ 媒体通行证申请，请戳链接提交信息 https://tickets.technode.com/media-passcn.html BEYOND 国际科技创新博览会，我们澳门见。

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