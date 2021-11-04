11 月 1 日，“新国货之光” 便携按摩器领军品牌倍轻松举办了以 “轻松之约” 为主题的全球新品发布会，头部、眼部、颈部、头皮、艾灸 5 大系列产品全新迭代，完成了智能便携按摩器和智能健康硬件的 “超进化”，再次掀起一轮睡眠黑科技旋风。借由此次产品发布，倍轻松更为到场来宾精心准备了一场视听盛宴。

发布会以现代舞艺术家谢欣及 XDT 谢欣舞蹈剧场的原创作品《生命·爱》拉开序幕，舞者们用身体语言的张力与转换，演绎了潜藏于倍轻松品牌美学中的线索。在表演后接受采访时，谢欣表示，“在了解到倍轻松的品牌哲学后，我就想到用生命之呼吸、爱之融合、节律之自然和平衡之美妙来诠释今晚送给大家的开场舞蹈。” 作为舞者，谢欣一年当中很多时间是在旅途中度过的，无论在机场还是高铁，倍轻松的 logo 对她而言都是一个非常温暖的 “提示”，告诉她不要那么着急，看看旅途的风景，轻松一些。

优秀的舞者，需要日复一日磨练身体，找到身与心的默契，优质的放松舒压过程亦是如此。倍轻松致力于以智慧科技的迭代创新，探索身体与心灵的张弛之度。当我们在按摩的时候，身心是放慢的、松弛的、是在感受的，而那种感觉，正是每个舞者在舞台上听到音乐响起时的感受。同时，这场开幕大秀的演出服装，也是由倍轻松与 XDT 谢欣舞蹈剧场联名限量打造，五款颜色对应中医五行，将品牌倡导的 “平衡、智慧、东方美学” 巧妙融汇其中。

倍轻松还特别邀请了张巍、刘冬两位青年作曲家，基于 “道法自然、遵循节律” 的理念，分别创作了倍轻松《律之韵》的《春生夏长》篇和《秋收冬藏》篇，并邀请获得多项国内外音乐大奖的敦煌·上海馨忆民族室内乐团前来首演。乐手们以巨幕 LED 古风画卷为背景，仿唐的妆容造型演奏，宛若张开一副活灵活现的《韩熙载夜宴图》。

乐曲描绘的四季之律，“春” 如和煦之风，“夏” 如正午烈日，“秋” 似橙黄桔绿，“冬” 之疏影暗香。音乐作曲使用了传统国乐的五声调式，辅以不同的节奏型，古朴又不失现代听感，加之歌剧厅的顶级音响效果，现场观众随韵律流转，沉浸在四季流趟的美妙体验之中。据悉，这也是深圳滨海演艺中心的千人歌剧厅首次进行品牌活动类演出。

国风音乐背后是中国文化的博大精深，此次发布会上倍轻松的新品，也正是结合了传统中医文化的智慧和现代科技，让人眼前一亮。

颈部按摩器 Neck C2“颈小宝”，创新性地在颈部两侧设计上采用双驼峰曲线，可完美适应用户各种午睡姿势。与此同时，Neck C2 的按摩头采用了点揉式设计，3D 真揉捏可以实现颈部深度按摩，极大程度地缓解斜方肌上部的紧绷不适；内置的倍轻松全球品牌代言人肖战语音包对于粉丝来说也是一大特色。

（图左：颈小宝 Neck C2 图右：姜小竹 A1 Pro）

而上市即成爆款的姜小竹 A1 本次升级为加强版姜小竹 A1 Pro 独具匠心地采用了腰腹灸、常规灸，两种底座，能够充分实现更大范围的覆盖多穴位。除此之外，用户还可以选择使用华为生态定制版 H1 的 app 操控功能，智能控制，解放双手。在使用过程中，可以随时监测艾灸温度、剩余时长，更好地掌握使用节奏。

重磅黑科技旗舰新品 Dream 6 睡眠舱，是倍轻松 21 年研发的匠心结晶。早在 2019 年，倍轻松头部按摩器就荣获由睡眠协会颁发的 “年度精选助眠装备奖”。本次发布的 Dream6 睡眠舱是倍轻松科研团队历时 3 年潜心打造的第六代助眠装备。它拥有创新可折叠式设计，折叠后体积减小 50%；除此之外，还设计了头、眼、颈三维一体的六手立体按摩体验；而在放松模式上，Dream6 睡眠舱为用户提供了助眠、舒缓、冥想三大模式，可以充分满足不同场景的应用需求；与此同时，Dream6 定制助眠音乐、特定波长助眠呼吸光，也能让用户感受到沉浸式的按摩助眠体验，完全隔绝纷扰，静心享受睡眠时间。

在 Dream6 隆重发布之后，倍轻松创始人、董事长马赫廷先生跟大家分享了《早睡与健康》的健康生活话题，马董指出，中国当下有 3 亿人存在睡眠问题，而 00 后的熬夜比例高达 57.1%，希望借助倍轻松 Dream6 睡眠舱的设计，可以帮助大家获得更好的睡眠质量。之后马赫廷董事长邀请倍轻松 “早睡行动推广大使”，里约、东京两届残奥会女子举重 67 公斤级冠军谭玉娇，一起向大家发起了 “11-8 早睡行动” 倡议，两人共同点亮动力球让发布会的气氛达到了顶点。

近年来，倍轻松在便携式按摩器市场一直占据重要份额，并连续多年保持高速增长。在天猫、京东平台荣获多个品类排行榜第一。据悉，倍轻松第三季度线上收入同比增长超过了 80%。

多年来，倍轻松始终倡导科技新生活主张，不断打破健康科技产品的技术桎梏和传统印象，将 “针砭灸药” 的中医理论与智能科技融合，在科技研发方面持续投入与创新，三年累计投入研发成本已超亿元。2021 年，倍轻松荣获人民日报《国际金融报》2021 最佳口碑奖，这也是倍轻松极为重视用户需求的体现。为了满足消费者多元化、个性化的需求，研发团队会针对不同地区、不同偏好的用户，深入地进行分析调研、收集反馈，只为让消费者随时随地放松身心成为可能。

我们有理由相信，未来倍轻松将为消费者打造更为惊喜的黑科技产品，继续引领健康科技新潮流。