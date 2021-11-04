近日，临床阶段生物技术公司 Cellenkos 宣布完成 1500 万美元 A 轮融资。本轮融资由百奥维达（BVCF）领投，融资资金将用于进一步开发调节性细胞（Treg）疗法平台，以解决自身免疫和炎症性疾病方面未得到满足的大量需求。

Cellenkos 成立于 2016 年，总部位于美国德克萨斯州休斯顿，由德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心淋巴瘤骨髓瘤以及实验治疗学部门的终身副教授 Simrit Parmar 博士和金卫医疗集团（Golden Meditech Holdings Limited）共同创立。

Cellenkos 致力于开发治疗自身免疫疾病和炎症性疾病的脐带血通用供体细胞疗法。该公司的脐带血 Treg 细胞治疗平台 CRANETM，由德州大学 MD 安德森癌症中心授权，目前开发的主导产品包括 CK0802 和 CK0804。其中，CK0802 是一种新型异体细胞治疗产品，由来自脐带血单位的肺部归巢 Treg 细胞构成，可用于治疗急性呼吸窘迫综合征（ARDS）；CK0804 由新型的骨髓归巢异源 Treg 细胞亚群构成，用于治疗骨髓纤维化。

对于本轮融资，Cellenkos 联合创始人 Parmar 博士表示：“我们很荣幸也很欢迎百奥维达成为新的投资人。展望未来，我们将继续专注于新型 Treg 细胞疗法的开发，以期造福世界各地有需要的患者。”

百奥维达管理合伙人杨志博士表示：“Cellenkos 用于解决自身免疫和炎症性疾病的创新 Treg 细胞治疗平台，有可能极大地服务于未被满足的患者需求。我们很高兴能够领导这次融资并支持他们的突破性工作。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。