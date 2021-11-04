近期，医疗器械智慧供应链公司无境创新获新一轮融资，由金沙江创投独家投资。此前，公司曾获得梅花创投、险峰资本以及嘉程资本的投资。

无境创新是一家专注于为医疗器械供应链提供智能化解决方案的公司，其产品于 2019 年上线。该公司主要产品是智慧供应链中台、SaaS 产品及智能 AIoT 硬件套件，提供了高值耗材流通和使用的智能化解决方案，目前业务已经跑通了医疗器械商业公司、经销商和医院。

无境创新以智慧供应链中台系统为基础，在商业公司及经销商端形成了中心仓、城市仓、城市配送分仓三套解决方案去满足商业流通公司的需求，实现了从手术订单下达、库存、采购、销售、质量管理，以及定价授信、双向物流，都实现了数字化的管理。在医院端升级了供应模式，从医生习惯及医院手术需求拉动供应链，将高值耗材的管理渗透至手术的整体流程与服务，实现了全新的院内数字化耗材精细管理闭环。

截至目前，无境创新已服务包括国药集团、中日友好医院、上海东方医院在内的数十家大型客户。其商业模式为，产品按套收费，定价分为 SaaS 和智能硬件两个部分。

团队方面，创始人李河山毕业于约翰霍普金斯大学计算机科学专业，曾就职于美国亚马逊，负责全球商品自动定价引擎，在 SaaS 服务、人工智能和物联网等领域有多年积累；联合创始人孙凌霞具有二十余年医疗行业从业经验，曾创立两家成功被世界 500 强并购的商业公司；联合创始人刘杰曾就职于 P&G 负责供应链管理；其余核心成员来自 IBM、华润等公司，具有丰富的行业资源、供应链管理经验和技术背景。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。