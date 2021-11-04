动点出海获悉，马来西亚政府旗下投资机构 VentureTECH 近日表示已同日本金融巨头 SBI Holdings 旗下投资机构 SBI Ventures Malaysia 展开合作，将共同成立一只 7500 万令吉（约合 1806 万美元）规模的私募股权共同投资基金，以挖掘更多的优秀成长期（growth-stage）企业。

VentureTECH 在一份声明中表示，希望该基金在对高附加值和新兴产业细分市场中马来西亚工业企业的支持过程中发挥出战略角色作用，让其潜力得到充分发挥，并吸引更多投资者支持这些公司在这段特殊的经济复苏时期进行扩张。

VentureTECH 同时也指出，与 SBI Ventures Malaysia 建立战略伙伴关系对于帮助马来西亚工业产业在区域层面达成协同效应来说十分重要。此外，这一关系也将能够持续帮助这些希望在马来西亚以及全球市场都有所发展的企业实现长期增长。

据了解，该基金的目标将集中于向科技行业领袖及其高附加值产品&服务的扩张动作提供帮助，并通过对 IR4.0 和物联网方面的技术部署帮助传统工业企业在如智能农业和数字医疗等领域进一步提升其生产力。与此同时，该基金还希望提升技术和高技术要求工种的人员需求数量，为当地居民带来更高的收入及更多的社会经济效益。

VentureTECH 董事总经理 Norida Abd. Rahman 称，其团队十分看重对马来西亚这一高增长市场中的这些细分领域的支持，“我们致力于帮助当地的本土企业——尤其是那些土著企业。除了资金，它们还需要联系网络和专业知识来实现持续增长和全球扩张。”

SBI Ventures Malaysia 总经理 Yoshihiro Ishiwata 强调，“马来西亚在东盟地区的人均 GDP 方面排名第三。 这里拥有年轻、熟练和丰富的劳动力人口，再加上较低的失业率，SBI 认识到，马来西亚存在大量的投资机会——它是东盟地区增长最快的经济体之一，有着极具吸引力的初创企业。” 此外，Yoshihiro Ishiwata 也透露称，SBI 也正在寻求对其 55 亿美元规模的私募投资组合进行全球扩张，并希望在本次与 VentureTECH 的合作过程中共同推进这一目标的实现。

VentureTECH 是 Malaysian Industry-Government Group for High Technology（MIGHT）旗下的全资子公司，其成立目的是为了帮助本地及本土工业企业的发展。据介绍，自 2009 年成立以来，VentureTECH 已经投资并承诺投资了 23 个以生物技术、新兴行业以及绿色科技相关的工业科技领袖，被投资人的总净资产均高于 12 亿马币（约合 2.9 亿美元）。