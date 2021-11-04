近日，合同管理系统 SaaS 解决方案提供商——上海甄零科技有限公司（简称：甄零科技）正式宣布完成近 3000 万元天使轮融资，该轮融资由蓝湖资本领投，梅花创投跟投，毅仁资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于产品研发，进一步深入合同履行场景，提高合同管理的高阶价值。

甄零科技核心团队来自国内 IT 咨询服务商 “汉得信息”，依托其技术研发能力及企业数字化转型服务经验，甄零团队很早就开始关注智能合同管理领域，并从产品开始布局，自研了数字化、智能化合同管理系统 “一诺智能合同云平台”（简称一诺合同），致力于为客户打造 “业财法” 一体的合同管理体系。

一诺合同可自动提取相关合同时间节点，形成履行计划，到期自动提示相关业务及法务人员，并结合业务场景进行合规判断，提醒、预警、约束相关人员的业务行为。“不仅要让企业 ‘签’ 的放心，也要让企业 ‘干’ 的安心”，甄零科技 CEO 谢伟虎表示，“中国企业尤其是大型企业已经干了很多年信息化数字化相关的事情。财务、供应链、营销等方方面面都在改善，企业合同包含了所有与之相关的关键数据和信息。这些数据和信息背后隐藏了相当一部分的企业风险，也许是时候把这部分数据和风险也纳入数字化的范围，从而协助我们的客户从业财到业财法的提升，我们正朝这个方向坚定不移地努力，期待为我们的客户创造更大的价值。”

目前，甄零科技已为腾讯、哈啰出行、好未来、西门子医疗等近百家大型企业、多个国内细分领域企业提供服务。此外，团队还在医疗健康、互联网、制造等多个领域形成垂直行业解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。