近日，国内互联网驾校公司派学车完成数千万元 C1 轮融资，由合力投资和荒合资本领投。本轮融资完成后，派学车将专注 VR 教学研发和市场拓展，持续推进 “VR 学车” 和 “AI 教学” 的新模式，配合线下多个 VR 智能驾驶场馆和 AI 场地，打通智慧驾培全流程，进一步提升学员的驾驶体验和学车效率。派学车将不断打磨产品，优化服务，加快 VR、AI 等新一代信息技术与传统驾培的深度融合。

成立于 2016 年的派学车瞄准用户学车痛点，顺应时代发展潮流，借助互联网信息手段积极进行产品服务模式的创新，打造智能化、网络化、共享化的全新 “互联网+学车” 模式。以 “一对一教学，在线自主约车” 的新产品颠覆传统驾培行业的服务现状，借助现代科技力量，为学员提供视频讲解、直播课堂等培训服务。

派学车融合人工智能与虚拟现实技术，率先推出 “AI 教学” 和 “VR 学车” 新模式。戴上 VR 头显，学员即可体验真如现实的练车场景。AI 语音提示会详细讲解操作流程，帮助学员快速掌握驾驶技术。

派学车自主研发的 VR 驾驶模拟仓采用实景 VR 视觉体验+全真物理反馈，通过专业级的物理引擎 4DOF，全方位还原真实车辆在各环节的动感。模拟仓 1:1 模拟真实车辆大小，可根据学员身高调整座椅位置，自动匹配行车视角。配合培训课件，VR 驾驶模拟培训系统还会及时更新交规和考点的变化，集教、练、考为一体，实现智能纠错、因材施教、全真模拟考试。

派学车推行的 “AI 教学”，是一款集人工智能、虚拟现实、大数据、智能传感、互联网+于一体的高科技产品，通过在真实的驾校教练车平台上集成部署 “智能教学系统” 与 “主动安全防控系统”，将驾校现有的普通教练车打造成 “智能的机器人教练车”，基本代替了人工教练对驾校学员的科目培训训练。为了保证学员练车过程中的安全，派学车的智能驾培教练车都配备了 8 个精准雷达和安全辅助设备。车辆一旦出现突发状况，将自行制动。

截至目前，派学车已拥有 8 个 VR 场馆、200+VR 设备，3 个 AI 场地、70+的 AI 车辆。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。