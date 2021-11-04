根据 Strategy Analytics 最新发布的研究报告，尽管面临元器件短缺和供应限制，全球笔记本电脑出货量同比增长 8%，仍实现了又一个不错的季度增长。由于商业需求，高端产品增长势头强劲，而消费者支出也因 MacBook Air 和游戏笔记本等高端产品的更高折扣而增加。该报告还指出，由于供应限制日益影响到顶级供应商，未来几个季度的不确定性笼罩在阴云之中。

Strategy Analytics 行业分析师 Chirag Upadhyay 表示：“商业客户的升级随着一些员工回到办公室工作开始了。成熟市场的教育需求（包括消费者）更高，重回学校期间的折扣让消费者有充分的理由现在就升级设备。值得注意的是，元器件短缺、制造和运输成本上涨也推迟了许多厂商的一些订单。换句话说，出货量本可能会更高。”

Strategy Analytics 联网计算总监 Eric Smith 补充道：“Chromebook 在经历了几个季度的强劲销量后，出货量同比增长降至个位数。由于大部分学生重返课堂，其他支出优先于购买电脑，美国的笔记本教育需求放缓。一些厂商已经取消或推迟了订单，直到消费者又重新有预算购买新的笔记本电脑。”