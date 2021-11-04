在中国各大品牌布局海外市场的热潮中，手机品牌的出海成绩令人瞩目。据 Canalys 统计显示，2021 年，中国手机品牌占全球手机出货量的 32%，并在全球出货量前五的品牌中独占三席[1]。随着销量和市场占有率的增长，海外用户对中国手机品牌的认知与情感也有所提升。“值得信赖的国际品牌” 形象正在成为 “物美价廉” 之外，中国手机品牌的另一个标签。

作为汇聚全球热点的公众对话平台，Twitter 对过去 5 年中 190 万条与中国品牌相关的推文进行分析，并发布了《2021 中国出海品牌认知与情感发展研究报告》（以下简称 “报告”）。通过洞察全球用户对已成功扎根海外市场的中国手机品牌认知与情感的变化，为其他行业类别中国品牌的出海提供有价值的参考。

功能强劲 成为中国手机立足海外市场的基石

报告显示，在过去五年内，与中国手机品牌相关的正面对话量增长了 1220%，其中与手机自身功能相关的正面对话量增长了 1617%。在倍增的对话中，满足使用需求的电池续航、高清摄像头，以及改善用户使用感受的人体工学设计，成为了中国手机品牌最受海外消费者欢迎的功能。

疫情带来的 “新常态”，使智能手机承担了除通信以外的更多功能。因此，长续航成为消费者更加看重的手机功能之一。根据报告中的数据，海外消费者对中国手机产品的电池续航能力给予了 100 分的支持。近五年内，相关的正面对话量增速也达到了 2019%。

支持率得分紧随其后的功能，是手机摄像头。中国手机品牌在摄像头成像清晰度方面，得到了全球消费市场的普遍认可。除配置与参数之外，手机摄像头相关的创新设计更是让 G7 国家[2]的消费者耳目一新。例如：实现显微镜效果的摄像头和屏幕下的自拍摄像头，都让中国手机品牌收获了来自全球消费者的赞誉。

尽管针对人体工学设计的对话量并不多，但仍旧占据了支持率得分第三的位置。中国手机产品在外观设计上，没有一味地追求更大的屏幕显示。而是以更好的握持感，搭配更全面的产品功能，收获了海外消费者的喜爱。

情感变化 助力品牌建立与用户的连接

随着中国手机品牌功能的不断提升，海外消费者对其情感认知也发生了变化。近五年内，中国手机产品在设计、奢华感和创新方面广受海外消费者的青睐。

中国手机品牌在外观设计上，通过轻薄的机身和金属质地的手机饰面，在海外消费者心目中重新定义了属于手机的 “奢华感”，尤其是在 D7 国家[3]市场，用户对于中国手机产品的 “奢华感” 评价颇高。而随着科技的发展，产品创新也成为品牌立足行业的重要因素。对于中国手机品牌而言，他们会根据消费者的实际使用场景，以及市场的真实需求，结合当下的前沿技术，设计生产出续航久、处理速度快、体积适中、满足高清拍摄需求等具有创新性的手机产品。

坚持创新 中国品牌走向海外市场的不竭动力

无论是功能特点，还是情感特点，中国手机品牌在出海业务的蓝图上都取得了很大的成就。对于中国的美妆、电脑和平板电脑、家用电器、消费电子产品、汽车与时尚行业的海外发展，Twitter 也基于海量对话，提供了深入的洞察与分析。

在中国汽车与笔记本电脑和平板电脑行业的出海过程中，“设计”“创新”“合作” 是 Twitter 用户给出的关于产品情感特点的三大关键词。尤其是中国品牌寻求与海外当地品牌的合作，进一步增加了品牌的海外知名度，并帮助品牌收获相关正面评价。

相比于此，在美妆、家电以及消费电子领域，中国相关品牌的 “设计”“奢华感”“创新” 和 “质量” 则在海外消费者心中占据更大的比重。以美妆行业为例，近五年内，Twitter 平台上与中国美妆行业相关的正面情感推文中，与 “设计”“创新”“奢华感” 这三个因素相关的推文量占比分别为 83%、56%、83%。由此可见，“创新” 正在成为全球消费者对中国品牌的主流评价之一。同时，中国出海品牌也凭借不断的创新精神，逐渐俘获海外用户的芳心。

基于中国手机品牌及其他中国行业的出海发展状况，生产富有创新功能的高性价比产品，使中国品牌得以快速在海外市场站稳脚跟。与此同时，Twitter 作为汇聚全球公众对话热点的平台，其海量的用户群体和充满热情的社区，能够帮助中国出海品牌实现与消费者的直接对话，建立品牌与海外受众的连接，进一步提升海外用户对品牌的认知。

[1] Canalys: Global smartphone market shrinks 6% amid component shortages，https://www.canalys.com/newsroom/canalys-global-smartphone-market-Q3-2021

[2] G7 国家：澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、英国、美国

[3] D7：印度、印度尼西亚、泰国、沙特阿拉伯、尼日利亚、巴西、墨西哥