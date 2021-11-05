BEYOND 国际科技创新博览会，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。

在此次 BEYOND 国际科技创新博览会，CGTN 将作为独家国际战略合作媒体，全程参与。

大会将于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，CGTN 将向全球直播大会盛况。线下将于 12 月 2 日到 4 日在澳门展开，CGTN 将从大会现场带来活动直播和报道，利用包含电视、广播、新媒体等多平台，向全球提供大会相关准确及时的信息资讯和丰富的视听内容。

BEYOND 将成为澳门链接全球科技创新产业的重要平台，旨在打造全球年度科技盛会之一，链接亚太地区和全球科技生态。展区面积近 5 万平方米，覆盖四大领域——影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业及新型初创企业等参展企业，并将邀请全球的生态伙伴、政府机构及国家大使，以及全球资本和媒体参与这场国际盛事。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，并以同期线上线下的双重形式举办数十场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会、国际资本对接会、创新路演等等，邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。在 BEYOND 国际科技创新博览会上，不仅会有 CGTN 倾情加入，也会有更多具有影响力的全球媒体参与，为大家带来更多大会精彩内容。

CGTN

CGTN（中国国际电视台）于 2016 年 12 月 31 日开播，是一个包含电视、广播、新媒体等多平台的国际传播机构，每天 24 小时以英语、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语五种语言开展国际传播，旨在为全球用户提供准确及时的信息咨询和丰富的视听服务，促进中国与世界互相沟通了解，增进中外文化交流与合作。

CGTN 总部设在北京，在内罗毕、伦敦、华盛顿设有三个区域制作中心，其国际化的团队由来自全球 50 多个国家的专业人士组成。

CGTN 旗下拥有 6 个电视频道、46 个广播频率和 1 个国际视频通讯社，可在全球 160 多个国家和地区收看收听。

作为中国媒体融合发展的先锋，CGTN 还通过新媒体平台进行传播，包括网站 cgtn.com、CGTN 移动客户端和世界上各大社交媒体平台的账号。

CGTN 遵循客观、理性、平衡的报道理念，追求 “看见不同”，倡导 “同样的世界，不一样的报道”，努力为用户提供多元视角，展示真实、立体、全面的中国和世界。

CGTN 与众多国际媒体开展广泛合作。CGTN 智库致力于搭建全球智库交流与合作的平台，为各国有识之士坦诚对话提供重要的窗口。

BEYOND

参展报名，预购从速，请戳链接提交信息：https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/ 成为赞助商参与大会，请通过 bd@beyondexpo.com 联系，获取报价信息 限时优惠票已正式发售，请戳链接获取：https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/ 媒体通行证申请，请戳链接提交信息 https://tickets.technode.com/media-passcn.html BEYOND 国际科技创新博览会，我们澳门见。

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