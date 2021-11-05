近日，以冷冻电镜结构解析为特色的药物发现 CRO 企业 “佰翱得” 宣布完成 2 亿元 B 轮融资。本轮融资由康君资本、君联资本联合领投，夏尔巴投资跟投。融资款项用于继续加码冷冻电镜平台和加速 “千靶万苗” 计划，赋能 “新靶标、新机制、新分子实体” 的新药研发 “源头创新”。

与其它 CRO 企业不同，佰翱得专注于新药研发的源头——药物发现阶段，以结构生物学为特色，提供从药靶基因到蛋白到冷冻电镜结构的药物发现一体化特色 CRO 服务。公司拥有超过百人的复杂药靶蛋白制备团队和超过百人的结构生物学团队，同时具备 X-ray 晶体结构解析、冷冻电镜 SPA 单颗粒分析和 MircroED 微晶电子衍射三大技术，百分之九十的客户来自海外，以吴家权博士为首的海归科研团队累计与客户合作发布 SCI 论文 20 余篇。 作为原有结构解析业务的自然延伸，佰翱得于 2017 年筹建冷冻电镜（Cryo-EM）平台，2018 年完成团队搭建，2019 年装备国内工业界首台冷冻电镜，全球首家推出基因到冷冻电镜结构 CRO 服务。

2020 年装备包含 Titan Krios 在内的多套高端冷冻电镜。佰翱得冷冻电镜平台累计已为客户完成超过近百个蛋白复合物冷冻电镜结构解析，最高精度达到 2.1Å，完成了以卡马西平为代表的多个参考化合物结构、晶型和手性的 MicroED 结构解析。

多年来，佰翱得已为近 200 家国内外客户提供了超过 3000 个新药研发项目服务，积累了丰富的 “Lead generation” 经验。针对新药研发 “源头创新” 的痛点，佰翱得于 2020 年正式启动 “千靶万苗” 计划，将在三年内建立新药研发必需的包括药靶蛋白库、药靶蛋白结构库、苗头化合物库和复合物结构库等多个工具库，为客户源源不断提供新靶点，大幅加速 “源头创新” 新药研发进程。在服务海外客户的同时，佰翱得正在加快拓展国内市场，目前已与多家知名新药研发企业达成战略合作，积极探索不同合作模式，全方位赋能国内新药研发产业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。