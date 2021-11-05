根据 Sensor Tower 商店情报平台发布的 2021 年 10 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共 36 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，合计吸金超过 23.8 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入的 40%，详细报道如下。（特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道）

中国手游发行商收入 Top 30

随着《英雄联盟手游》在中国上市，以及《王者荣耀》6 周年庆的到来，10 月腾讯游戏全球收入环比增长 32%，同比增长 23.3%，创下新的历史纪录。

得益于《三国志·战略版》在中国和海外市场的卓越表现，10 月灵犀互娱收入环比增长 16%。在该游戏的带动下，来自海外市场的收入占发行商 10 月收入的 35.5%。

雷霆游戏于 10 月 20 日推出新游《地下城堡 3》，上线后即跻身中国 iPhone 手游畅销榜 Top 5，发行商本期收入相应环比增长 44%，重回榜单前十。这也是在《一念逍遥》和《摩尔庄园》手游之后，今年雷霆游戏推出的第 3 个爆款新游。

继 6 月登陆日本市场之后，沐瞳科技放置手游《Mobile Legends: Adventure》(심포니 오브 에픽) 于 10 月中旬登陆韩国市场，并在 10 月底冲入韩国手游畅销榜 Top 5。在该游戏的带动下，沐瞳科技 10 月收入环比增长 15%，成为迄今收入排名第 2 的月份，仅次于今年 6 月。

10 月悠星网络在日本发行的多款游戏均迎来重大更新，包括《碧蓝航线》限时促销、《明日方舟》“潮汐の下”，《碧蓝档案》“屋内戦” 等活动。由于多款二次元手游在日本市场的出色运营表现，悠星网络 10 月收入环比增长 80%，排名上升 7 位至第 16 名。

策略手游作为中国厂商出海的优势项目，近期陆续有新品大作浮出水面，包括龙创悦动末日题材 SLG 手游《Last Fortress》、游族网络文明题材 SLG 手游《Infinity Kingdom》、龙腾简合帝国模拟手游《King’s Choice》。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次是竞技世界、途游游戏、心动网络、创酷互动、梦加游戏和 英雄互娱共 36 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

《王者荣耀》于 10 月迎来了上市 6 周年庆典。在限定皮肤等丰富活动的带动下，该游戏 10 月在中国 iOS 预估收入达到 3.2 亿美元，刷新上市以来的收入纪录，重回全球手游畅销榜榜首。

备受期待的《英雄联盟手游》于 10 月 8 日在中国上市，随即登顶中国 iOS 手游下载榜榜首，跻身 iPhone 手游畅销榜前三。虽然该游戏在海外上市已满一周年，但中国 iOS 玩家在不到 1 个月时间内，付费已超过海外累计收入的总和 (占全球总收入 53%)。在中国玩家的助力下，《英雄联盟手游》10 月全球预估收入达到 1.08 亿美元，是 9 月的 17 倍，首次入围全球手游畅销榜前十。