根据 Counterpoint 发布的最新报告，尽管欧洲的智能手机市场已经基本从新冠疫情的影响中恢复，但是手机的销售却受到了芯片短缺的持续影响。2021 年三季度欧洲市场销量较去年同期相比下降-1%，环比下降 4%。

一些供应商今年表现良好。Counterpoint 研究副总监 Jan Stryjak 说：“今年三季度，小米、苹果和 OPPO 在过去一年中收获了大量的市场份额。小米在大多数欧洲市场继续保持良好的增长趋势。得益于 OPPO 与 OnePlus 的合并，OPPO 在西欧发展较好。与此同时，苹果公司在三季度末推出的 iPhone 13 也提振了其当季市场份额。iPhone 12 则是在 2020 年四季度初才推出的。三星在三季度保住了头把交椅，已经很大程度上从先前的供应困境中恢复。但三星的销售量同比和环比增长都还是负数。尽管如此，如果不是因为 Galaxy ZFlip 3 在西欧等地区表现良好，三星的情况可能会更糟。”

Stryjak 补充说：“realme 是欧洲增长最快的品牌之一，在俄罗斯、西班牙和意大利市场销售强劲，已经牢牢确立了自己前五名手机厂商的地位。尽管基数较小，vivo 的销量也在快速增长。而摩托罗拉和诺基亚等厂商也正在欧洲市场上演东山再起。同时，荣耀也将目光投向了欧洲市场，时隔一年多荣耀首次在欧洲发布新手机，希望通过这次来实现逆转。”

但进入三季度末，小米情况出现了一些变化。由于一些重大的零部件供应限制，小米在 2021 年 9 月的销量受到了很大的冲击。而对苹果来说，iPhone 13 的发布是一个很大的成功。尽管 iPhone 13 在 9 月底才开始发售，iPhone 13 似乎比去年的 iPhone 12 更受欢迎。如果 iPhone 的产量能够跟上需求（这在某些市场应该是个挑战），苹果很可能四季度在欧洲的创下纪录。