- 2021 年三季度，小米以 22% 的市场份额引领印度市场。三季度销量排名前五的机型中，三个来自小米。三星在中高档价格段（10000 印度卢比-30000 印度卢比）领先，细分市场的份额为 25%。
- OnePlus 在印度的出货量创下历史最高纪录。Nord 系列累计出货量超过 300 万台。
- 5G 智能手机出货量首次突破 1000 万大关，vivo 领先。
- realme 在 20000 印度卢比以下价格段的 5G 设备份额领先，出货量达到历史最高。
根据 Counterpoint 的 Market Monitor 服务最新数据显示，印度的智能手机出货量 2021 年三季度同比下降 2% 至 5200 多万部。2020 年被疫情抑制的智能手机需求在去年三季度释放，造成 2020 年三季度销售量较高，从而今年智能手机同比增速较低。印度智能手机市场继续呈现较高韧性，如果不是因为今年三季度零部件短缺情况加剧，季度出货量数字会更高。
高级研究分析师 Prachir Singh 在评论市场动态时说：” 在印度第二波疫情之后，智能手机出货量保持了强劲的势头。由于被抑制的需求仍然很高，消费者的需求并未没有完全得到满足。全球零部件短缺使大多数品牌都在积极努力为排灯节期间储备足够的库存。线上渠道的需求仍然强劲，并在 2021 年三季度达到有史以来的最高出货量”。
研究分析师 Monika Sharma 在评论竞争格局和品牌战略时说：” 中国品牌在 2021 年三季度在印度智能手机市场中份额高达 74%。在红米 9 系列和红米 Note 10 系列的推动下，小米以 22% 的市场份额领跑市场。红米 9A 在 2021 年三季度也仍然是最畅销的智能手机型号。三星以 19% 的市场份额夺得第二名。以线上市场为重点的 Galaxy M 系列和 F 系列，以及新推出的、主打线下市场的 Galaxy A 系列机型推动三星的出货量增长。三星正专注于让 5G 手机支持最多的 5G 频段，以使自己在竞争中脱颖而出。vivo 的 Y 系列和 V 系列智能手机销量强劲，使该品牌以 15% 的市场份额夺得第三名。realme 在其经济型 C 系列的推动下以 14% 的市场份额夺得第四名。OPPO 以 10% 的份额夺得第五位。”
2021 年三季度，印度整体手机市场（包括功能机和智能手机在内）同比下降了 5%。三星重新获得了手机市场的头把交椅，在 2021 年三季度获得了 18% 的市场份额。由于消费者继续向智能手机迁移，功能手机市场在 2021 年三季度同比下降 12%。itel 以 27% 的市场份额引领功能手机市场，其次是 Lava、诺基亚 HMD 和三星。
市场总结:
- 在红米 9 系列和红米 Note 10 系列的推动下，小米保住了印度智能手机市场的头把交椅，市场份额达到 22%。小米凭借红米 9A、红米 9 Power、红米 Note 10 和红米 9 机型占据了最畅销机型榜单的前四位。这四款机型的出货量都超过了一百万。红米 9A 至今一直是 2021 年最畅销的机型。在小米 11x 系列的推动下，小米在 2021 年三季度在高端市场的出货量达到了历史最高水平。
- 三星仍然是印度第二大智能手机品牌，其市场份额达到了 19%。在 Galaxy M42、M52、A22 和 A52s 机型的推动下，该品牌在 5G 领域取得了第二名。三星是 10000 印度卢比至 30000 印度卢比价格段中的最受欢迎的智能手机品牌。三星的 5G 机型还支持多个 5G 频段，领先其他品牌，因此其 5G 机型市场份额达到 38%。新推出的 Galaxy Z Fold 3 和 Z Flip 3 在印度首发期间销量强劲。我们预计三星的折叠系列对三星的贡献可能会超过过去 Galaxy note 系列，帮助三星在超高端领域取得更快增长。
- 2021 年三季度，vivo 以 15% 的市场份额占据了第三的位置。在三季度，它首次成为最畅销的 5G 智能手机品牌，同时也是顶级线下智能手机玩家。在 X60、V21 和 iQOO 系列的推动下，vivo 在高端市场的出货量创下了历史最高纪录。该品牌 ASP（平均销售价格）达到了历史最高水平，这可以归功于 V 系列和 iQOO 系列智能手机在高端市场的表现。
- realme 在 2021 年三季度在印度市场取得了第四位，市场份额为 14%。它是 20000 印度卢比以下价格段中的最受欢迎的 5G 智能手机品牌。realme 8 5G 和 realme 8s 5G 是 20000 印度卢比以下价格段中最畅销的 5G 智能手机，几乎占据了一半的市场。
- OPPO 在 2021 年三季度取得了第五位，市场份额为 10%。OPPO A54 是 10000-20000 卢比价格段中最畅销的智能手机，OPPO 在该价格段中市场份额排名第三。在 OPPO F19 系列和 Reno 6 系列带领下，OPPO 在 20000-30000 卢比价格段细分市场中取得第四名。
- 传音集团的品牌（itel、Infinix 和 TECNO）实现了 72% 的同比增长，增速在顶级品牌中排名第二，并在整个印度智能手机市场中占据了 9% 的市场份额。itel 仍然是 6000 印度卢比以下价格段的最受欢迎的手机品牌，在该细分市场中的市场份额超过 60%。此外，在 8000 印度卢比以下的价格段中，传音的市场份额超过 30%。在 10000 印度卢比以下的细分市场中，传音品牌首次取得第二名的位置。
- 苹果是 2021 年三季度增长最快的品牌，同比增长 212%，并以 44% 的份额引领高端智能手机市场（>30000 印度卢比）。该品牌在超高端市场（>45000 印度卢比或约 650 美元）保持领先地位，份额为 74%。iPhone 12 和 iPhone 11 的强劲需求是苹果出货量增长的主要因素。苹果首次成为高端市场中的销量最高的 5G 智能手机品牌。
- 在 OnePlus Nord 系列的推动下，OnePlus 在 2021 年三季度同比增长 55%。同时，OnePlus 在印度的出货量也创下了历史最高纪录。该品牌在高端市场（>30000 印度卢比）占据了第二位。OnePlus 在高端市场中的 5G 畅销榜中占据了两个位置。新推出的 OnePlus Nord 2 5G 和 Nord CE 5G 是 OnePlus 增长驱动因素。Nord 系列累计出货量突破 300 万台。