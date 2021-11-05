2021 年三季度，小米以 22% 的市场份额引领印度市场。三季度销量排名前五的机型中，三个来自小米。三星在中高档价格段（10000 印度卢比-30000 印度卢比）领先，细分市场的份额为 25%。

OnePlus 在印度的出货量创下历史最高纪录。Nord 系列累计出货量超过 300 万台。

5G 智能手机出货量首次突破 1000 万大关，vivo 领先。

realme 在 20000 印度卢比以下价格段的 5G 设备份额领先，出货量达到历史最高。

根据 Counterpoint 的 Market Monitor 服务最新数据显示，印度的智能手机出货量 2021 年三季度同比下降 2% 至 5200 多万部。2020 年被疫情抑制的智能手机需求在去年三季度释放，造成 2020 年三季度销售量较高，从而今年智能手机同比增速较低。印度智能手机市场继续呈现较高韧性，如果不是因为今年三季度零部件短缺情况加剧，季度出货量数字会更高。

高级研究分析师 Prachir Singh 在评论市场动态时说：” 在印度第二波疫情之后，智能手机出货量保持了强劲的势头。由于被抑制的需求仍然很高，消费者的需求并未没有完全得到满足。全球零部件短缺使大多数品牌都在积极努力为排灯节期间储备足够的库存。线上渠道的需求仍然强劲，并在 2021 年三季度达到有史以来的最高出货量”。

研究分析师 Monika Sharma 在评论竞争格局和品牌战略时说：” 中国品牌在 2021 年三季度在印度智能手机市场中份额高达 74%。在红米 9 系列和红米 Note 10 系列的推动下，小米以 22% 的市场份额领跑市场。红米 9A 在 2021 年三季度也仍然是最畅销的智能手机型号。三星以 19% 的市场份额夺得第二名。以线上市场为重点的 Galaxy M 系列和 F 系列，以及新推出的、主打线下市场的 Galaxy A 系列机型推动三星的出货量增长。三星正专注于让 5G 手机支持最多的 5G 频段，以使自己在竞争中脱颖而出。vivo 的 Y 系列和 V 系列智能手机销量强劲，使该品牌以 15% 的市场份额夺得第三名。realme 在其经济型 C 系列的推动下以 14% 的市场份额夺得第四名。OPPO 以 10% 的份额夺得第五位。”

2021 年三季度，印度整体手机市场（包括功能机和智能手机在内）同比下降了 5%。三星重新获得了手机市场的头把交椅，在 2021 年三季度获得了 18% 的市场份额。由于消费者继续向智能手机迁移，功能手机市场在 2021 年三季度同比下降 12%。itel 以 27% 的市场份额引领功能手机市场，其次是 Lava、诺基亚 HMD 和三星。

市场总结: