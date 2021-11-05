Momenta 宣布完成超 5 亿美元 C+轮融资。至此，MomentaC 轮累计融资额已超过 10 亿美元，参与领投的有中国战略投资方上汽集团，国际战略投资方通用汽车、丰田、博世，还有投资机构淡马锡和云锋基金。参与 C 轮融资的其他投资方包括梅赛德斯-奔驰、IDG 资本、GGV 纪源资本、顺为资本、腾讯和凯辉基金等。

MomentaCEO 曹旭东表示，“自动驾驶是一件既有意思，又有意义的事情。我们致力于不断创新更好的人工智能，创造更美好的生活。很荣幸公司的产品和研发能力已获得全球客户和投资人的认可，期待携手打造可规模化的无人驾驶。”

Momenta 致力于通过突破性的 Al 科技，创造更美好的未来智慧出行。为实现可规模化的完全无人驾驶，Momenta 基于数据驱动的 “飞轮” 技术洞察，以及量产自动驾驶（Mpilot）与完全无人驾驶（MSD）相结合的 “两条腿” 产品战略，提供不同级别的自动驾驶解决方案。通过 “飞轮式 L4” 的独特路径，Momenta 可以更高效快速地实现无人驾驶规模化落地，赋能更安全、便捷、高效的未来智慧出行。

目前，Momenta 已与包括上汽集团、通用汽车、丰田、梅赛德斯-奔驰在内的多家汽车制造商，及博世等一级供应商建立合作伙伴关系并获得战略投资。末来，Momenta 将与行业伙伴紧密合作，开发和部署适用于全球驾驶环境的领先自动驾驶技术，加速智能出行时代的到来。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。