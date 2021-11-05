近日，北京瑞莱智慧科技有限公司（简称 “瑞莱智慧”）获中国互联网投资基金（简称 “中网投”）近亿元投资，为瑞莱智慧深度布局安全人工智能基础设施建设提供强有力的支持。据悉，下一步瑞莱智慧将继续完善隐私计算、算法攻防、深伪检测等平台研发，加快市场应用拓展、加强团队建设等。

瑞莱智慧 RealAI 成立于 2018 年 7 月，是清华大学人工智能研究院发起成立的科技成果转化企业，致力于提供安全可控人工智能基础设施平台与解决方案。成立三年的时间里，瑞莱智慧已完成总计数亿人民币的四轮融资，跻身 “准独角兽” 行列。

随着人工智能被纳入 “新基建” 范畴，加强人工智能安全治理与监管成为国家政策层面重点关注的方向。9 月 26 日，国家新一代人工智能治理专业委员会发布了《新一代人工智能伦理规范》，对算法治理、隐私保护等问题予以关注，现阶段也成为构建人工智能安全发展规范的关键窗口期。

瑞莱智慧正是世界范围内最早从事该领域研究的团队之一，领先布局算法攻防、数据安全、深伪检测等前沿赛道，推出 AI 防火墙、编译级隐私保护计算平台、深度伪造内容检测平台等系列新型人工智能基础设施，平衡创新发展与监管治理，促进人工智能技术安全、可靠、可控应用。

响应国家战略，瑞莱智慧积极发挥新基建中坚力量，参与承担科技部、工信部、公安部、发改委等部委发起的多个国家级重大项目建设任务。包括科技创新 2030-新一代人工智能重大项目中 “安全大脑新一代人工智能创新开放平台” 的建设、工信部揭榜项目新一代人工智能产业创新重点任务、人工智能关键技术源头创新专项，以及参与 “十四五” 重大规划课题研究项目等。

在政策指引下，瑞莱智慧深度参与多项人工智能安全技术产品的标准制定与项目研究工作，涉及机器学习算法安全评估、生物特征识别安全性验证、隐私数据互通互联协议规范等多个方向。例如，与国家工信安全中心联合制定了我国人脸模型算法自身安全相关的第一个标准《信息安全技术人脸比对模型安全技术规范》，牵头发起首个针对人脸识别防对抗样本攻击测试方法的国标研究项目等。

市场合作方面，瑞莱智慧与多个科研院所、官方研究机构和产业组织建立全面长期的战略合作关系，共同推进人工智能产业融合发展。期间，与北京智源人工智能研究院联合成立安全人工智能创新中心，探索加快人工智能重大原创科技成果工程化和成熟化的新型科技成果转化模式；与国家工业信息安全发展研究中心开展战略合作，共同推动智能技术产品检验检测、人工智能与数据安全评估等能力构建等。

瑞莱智慧同时也是清华认证的官方团队。中国科学院院士、清华大学人工智能研究院名誉院长张钹和清华大学计算机系教授朱军共同担任公司首席科学家，清华大学计算机系博士田天出任 CEO。目前，团队核心成员均来自清华大学、北京大学、中科院等顶尖院校，核心技术完全自主可控，平台产品均为业内首创。

中国互联网投资基金表示，在全球竞争格局下，人工智能的合规发展与监管治理得到高度重视，多国已启动人工智能治理举措。瑞莱智慧作为安全可控人工智能领域的引领者，拥有独特的技术能力，填补市场空白的同时，也将推动我国新一代人工智能健康发展，助力提升我国在人工智能领域的全球竞争力。

作为科技成果转化投资方与战略合作伙伴，北京智源人工智能研究院常务副院长曹岗表示，瑞莱智慧在可解释机器学习、鲁棒机器学习、隐私保护计算等方向拥有国际领先的技术实力，对人工智能安全治理、生态建设和产业化路径亦有着深刻的思考和布局，将会为我国人工智能产业的健康发展贡献重要价值。本次通过智源安全检测平台等科技成果的转化，希望双方加强合作交流，共同推进产学研创新体系建设，加速安全可控第三代人工智能产业的落地。

田天表示，本轮投资是瑞莱智慧发展的重要里程碑。人工智能的长久稳健发展离不开 “安全可控” 的基础能力，未来瑞莱智慧将不断迭代自身优势技术，投入更多精力打磨产品，力争在人工智能的产业大潮中勇立潮头、引领风向，助力我国抢占第三代人工智能技术发展的制高点。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。