近日，中兴通讯再次赢得 Airtel 非洲刚果（金）网络虚拟化改造项目，助力 Airtel 集团将传统 TDM 关口局向 IP 化、虚拟化关口局演进，在语音网络数字化转型方面进一步展开深入合作。

Airtel 是全球知名的移动业务提供商，在全球拥有共计 17 个分支网络，横跨亚非大陆，为超过 4 亿的用户提供通讯服务。自 2015 年起，中兴通讯逐步展开与 Airtel 非洲集团的合作，帮助其完成无线网络建设和核心网虚拟化改造。2016 年，中兴通讯为 Airtel 非洲的七个分支提供了虚拟化 IP 关口局产品，通过统一的高性能基础设施，实现网络间 IP 化互联互通，开启语音网络的虚拟化转型。2017 年，中兴通讯继续为其六个分支提供 vCS 产品，替换现网异厂家老旧设备，完成网络升级和数字化改造。

2020 年，中兴通讯又为肯尼亚分支建设了 Airtel 集团在非洲的第一个基于 vIMS 的商用 VoLTE 网络，在新冠疫情影响和现网情况复杂等因素下，仅用了 20 天时间完成从设备到机房至打通 First Call，为 Airtel 集团非洲的其它分支提供了样板和示范效应。

中兴通讯在与全球运营商长期的合作过程中，积累了丰富的异厂家对接和云化部署经验，通过广泛使用的兼容性和高度的灵活性的解决方案，以及快速定制化和响应用户需求能力，在同一 IP 关口局中可以完成与 2G/3G/4G/5G 网络、固网、国际 IP 关口局和 PBX 网络等多应用场景的语音网络快速互联互通；并通过开放的 ETSI NFV 架构，方便与各种第三方组件完美集成，提供电信级可靠性，实现资源共享提高资源利用率。

未来，中兴通讯将继续携手 Airtel 集团，以领先的解决方案、优质的产品和高效的交付能力，在更多产品、更多领域展开密切合作，助力 Airtel 集团实现语音网络的全面数字转型，向 5G 网络平滑演进。

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