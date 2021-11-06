2021 年 11 月 6 日上午，爱茉莉太平洋第四届中国国际进口博览会展台揭幕仪式在消费品展区 6.1 馆正式举行。中国国际进口博览局副局长刘福学、上海市嘉定区委书记陆方舟等政府领导与爱茉莉太平洋中国总裁高祥钦、副总裁黄永慜一同出席并共同点亮了揭幕装置。

仪式上，中国国际进口博览局副局长刘福学对于爱茉莉太平洋连续四届参展进博会、规模不断扩大、技术与展品不断创新给予了积极的评价。爱茉莉太平洋中国总裁高祥钦在仪式上介绍了此次 “铸就美丽世界” 的参展主题及亮点，并表达了对中国市场和未来发展的坚定信心。

现场还特别设置了精彩的中韩两地 “进博联动时刻”。爱茉莉太平洋代表理事安世洪先生、爱茉莉太平洋集团代表理事金昇焕先生 “隔空” 表达了对第四届进博会盛大开幕的由衷祝贺，传递了集团深耕中国市场的不变决心。来自集团旗下高端护肤品牌雪花秀的全球代言人宋慧乔也通过现场大屏 “惊喜亮相”，送上对本届进博会顺利举办的美好祝福。

“今年是爱茉莉太平洋连续第四次参展进博会，在这四年里，我们见证了进博会的万商云集，感受到中国市场的开放活力，也坚定了在中国市场持续发展的信心，” 高祥钦表示，“未来，爱茉莉太平洋将在中国市场继续稳步前行，在产品创新、数字化转型以及可持续发展等方面，不断回馈中国市场，为中国消费者创造源源不断的美丽价值。”