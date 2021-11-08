11 月 8 日，酷渲科技宣布近期完成数亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由源码资本、凯辉基金领投，启明创投、云启资本、头头是道加注。至今，酷渲科技已累计获 5 轮融资。

根据艾瑞咨询近日公布的《中国企业培训行业研究报告》最新数据显示，2020 年企业培训市场规模达 1644 亿，在企业数字化学习趋势下，科技将成为变革传统企业培训业务的关键。酷渲以企业在线学习与考试平台为切入点，陆续构建了企业培训数字化平台和数字化人才发展平台，致力于帮助企业提升人效、高效创收。根据官方提供的信息，酷渲科技旗下产品「酷学院」已连续 4 年保持 200% 以上的增速，累计服务国内外 10 万家企业和 2000 万用户，其中付费企业数千家，客户续费率高达 90% 以上。

启明创投合伙人叶冠泰表示：“启明创投坚定地看好 SaaS 行业的发展前景，随着国家持续推动数字化转型，我们看到越来越多的企业通过提升数字化能力，更好地应对了诸如疫情、供应链、市场竞争带来的挑战。而企业内部组织建设和员工培训学习体系，是企业数字化升级过程中极其重要的一块。酷学院是企业培训数字化赛道的领先者，经过多年的打磨，产品已形成很强的竞争力，既服务了成千上万的高成长性的中腰部企业，也满足了诸多领先的财富 500 强客户的需求，酷学院也从钉钉生态走到了更多更广阔的企业服务生态中去。启明领投了酷学院的 A 轮，并且持续加码后续的所有轮次融资，我们期待酷学院在能够继续打造最优秀的团队、最好的产品，从而为客户带来最大的价值。”

云启资本副总裁韩义表示：“企业数字化转型趋势日益增长，云启始终聚焦深耕企业服务 SaaS 领域，酷学院团队深刻理解行业需求，由钉钉生态到自建体系，不断进行业务延伸拓展，并持续保持产品创新和落地交付能力，我们看好其赋能企业组织力提升，参与并推动数字中国建设。”

凯辉基金创始人及董事长蔡明泼表示：“中国企业正在全面向知识密集型升级，组织能力成为企业制胜市场的核心竞争力。酷学院 “把 500 强赋能员工的资源和能力对接给中国 4300 万企业和组织”，最终目的是打造一个可以支撑企业业务发展的组织能力提升智能化平台，充分迎合了企业数字化转型背景下的时代需求。未来，凯辉愿意利用生态圈内资源帮助酷学院持续创新，推动其业务持续多样化、产品深度行业化，助力酷学院成为一家世界级的企业。”

源码资本郝毅文表示：“中国企业培训市场有 3000 亿规模，企业培训 SaaS 是深耕企业培训市场的最佳切入点，酷学院团队专业、开放且梦想远大。酷学院之前携手钉钉实现了业绩的快速增长，现在自建体系也快速实现了业务突破，我相信酷学院团队能不断创造新的业绩，期待这匹黑马创造新的未来。”

头头是道基金合伙人姚臻表示：“叠加企业数字化转型和职业教育改革两大趋势及红利，酷学院正在用更好的产品体验，更加丰富而落地的课程内容，更加强悍且多元的销售能力快速发展，成长为行业头部。头头是道看好酷学院团队持续进化，服务更多客户做好员工培训这一对于企业来说风险最小却收益最大的战略性投资。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。