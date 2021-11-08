近日，正序（上海）生物科技有限公司（以下简称 “正序生物”）完成近 3 亿元人民币的最新一轮融资。本轮融资由礼来亚洲基金、博裕投资共同领投，该公司天使轮投资方联新资本、万物资本、红杉中国、泰福资本均参与本轮投资。

正序生物于 2020 年 12 月完成 4000 万元人民币的天使轮融资，用于公司研发团队建设、科研平台建设以及新型碱基编辑技术变形式碱基编辑器 tBE（transformer Base Editor）的专利授权。目前，其已顺利入驻联育孵化器，并成功搭建了自主技术优化、生物学转化及工艺开发实验室。利用本轮融资，正序生物将着重引进拥有技术转化、药物开发生产、临床研究和临床实验申报、质控经验的产业界资深专家和技术人才，完善公司管理团队；同时，将加速推进新型碱基编辑器 tBE 的产品管线研发和临床转化，并持续聚焦和积极推进研发管线的 IND 申报与临床研究。

礼来亚洲基金管理合伙人陈飞博士表示：“我们相信单碱基基因编辑手段将为全世界深受遗传性疾病困扰但苦于缺乏有效治疗方案的患者带来新的机会和希望。正序生物由四位顶尖科学家共同创立，并在正序生物这个平台上将各自的前沿研究成果实现了有机的整合和新的发展。我们很高兴参与到正序生物发展的关键过程，将全力支持正序生物在单碱基基因编辑领域的探索和拓展，力争为遗传病患者早日带来高效且安全的治疗方案。”

博裕投资合伙人曹彦凌表示：“基因编辑是全球生物科技领域的革命性技术，其临床转化正在全球范围内高速推进，在不同临床适应症领域展示了巨大的应用潜力。碱基编辑作为新一代的基因编辑技术，拥有更安全、更精确的显著优势。正序生物是中国碱基编辑领域的领军企业，拥有世界一流的杰出研发团队与业界领先的核心技术原创能力。我们非常看好碱基编辑技术的发展前景，并很荣幸能够共同领投本次融资。我们将携手公司团队与各位新老投资人一同推动基因编辑行业的发展，尽早为中国和全世界的病患带来更安全、更有效且经济的治疗手段。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。