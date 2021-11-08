近日，虹宇科技宣布连续获得近亿元人民币 A 轮、A+ 轮融资，领投方分别为金沙江创投和源码资本。

虹宇科技成立于 2016 年，专注于打造服务于 AR/VR 等下一代终端设备的新一代操作系统。该公司希望通过对下一代应用体系的探索、实践与推广，助力空间互联网的到来，促进人与信息更高效、更便捷的互动。

经过 5 年多的发展，通过研发团队的持续努力，虹宇科技目前已经与包含头部手机厂商在内的大量 B 端、C 端品牌展开合作，为多款 XR 产品提供底层系统，与 ODM 厂商共同推出参考设计，积累了丰富的行业经验，与行业上下游建立了广泛的合作联盟。

创始人范顺豪毕业于清华大学姚班，曾担任姚班第一任学生会主席。范顺豪表示：“从行业趋势来看，XR 行业目前已颇具规模，长期来看将保持高增长的状态。在 VR 市场中，Facebook 近日宣布更名 Meta 全面进军元宇宙，Quest 出货量持续增长，苹果、字节等大厂布局硬件动作频频；在 AR 领域，光学等核心元器件的技术瓶颈也被逐步突破。行业上下游的持续投入加速了 XR 行业市场拐点的到来。从技术发展的角度看，从 MS-DOS 到 Windows 再到 iOS 和安卓，我们与计算机的交互方式经历了从键盘输入命令行，到鼠标点击桌面图形界面，再到手指触控屏幕的变化。随着新一代通讯技术和 XR 硬件的持续发展，信息将能以更加立体、逼真的方式投射到空间当中，我们和计算机互动的场所也将从二维平面转到立体的三维空间当中。因此，人机交互的形式会发生巨大的变化，而 XR 设备也有望成为继 PC、智能手机后的新一代计算平台。元宇宙在今年备受关注，这背后除了各大科技公司的推动，也反映了市场对下一代移动互联网形态的热情。虹宇非常希望与行业内硬件、应用、内容、算法厂商一起，推动 IT 领域的新浪潮，将全新的人机交互体验带给未来的每一个用户。”

源码资本赵万荣表示：“ 操作系统是未来 XR 生态中不可或缺的一部分，虹宇团队潜心研发多年的 3D 多任务系统也越来越多得到行业的认可。在 XR 时代的星辰大海里，无论是团队技术能力还是顺豪对未来行业生态的布局和思考，都让我们相信，虹宇有望成为未来 XR 时代最闪耀的一颗星。”

金沙江创投合伙人陈斓杰说：“近来 ‘元宇宙’ 成为热点话题，我们认为在接下来 3-5 年，新的人机交互方式、去中心化、虚拟社交、数字经济与数字资产、一系列技术基础设施及服务搭建等都会成为 ‘元宇宙’ 探索创新中的重要组成内容。虹宇科技多年的技术探索与积累使其在创新人机交互方式的底层系统层面拥有卡位优势，并逐步成长为产业链上越来越不可或缺的角色。我们非常看好虹宇团队的技术实力，并相信在接下来 ‘元宇宙’ 的探索创新中他们将会成为非常重要的贡献力量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。