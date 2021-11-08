11 月 8 日，金柚网宣布完成 1.7 亿元 C 轮融资，本轮投资方为清控银杏、瑞夏投资。本轮融资将聚焦于 AI 助力的员工全生命周期的 HR SaaS 产品研发与创新。

自创始之初，金柚网就建立自主研发团队，坚定地执行人力资源数字化战略，以 “连接企业，连接人” 为核心价值，经过近 8 年的实践和经验积累，打通了人力资源服务全链路，提供包括招聘、业务外包、培训、咨询、保险等服务，业务流程覆盖了从员工的招聘需求到离职后盘活的全生命周期。

现在，金柚网进行战略升级，将内部沉淀多年的全流程数字化系统对外延展，通过创新的数字化双模架构，从一家以提供 HR 服务为主的公司，升级为 HR 服务+AI 助力的 SaaS 产品一体化的公司，以 SaaS+AI 驱动企业 HR 数字化转型与效率提升，以 HR 服务支撑 SaaS 的业务效果。

清控银杏创投合伙人、总经理程鹏表示：“时代发展需要惠及每一个家庭、每一个人，是所有创业项目都应该遵循的原则。金柚网运用新的技术成果，贯彻商业管理智慧，在各种迅猛发展的新趋势与传统的劳动用工结构之间搭起畅通桥梁。积跬步至千里，期待金柚网在逐步实践中凝聚出足以推动整个行业前进提升的动力，持续为劳动者、用工者创造价值，造福社会。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。