服务于北美市场的家居电商平台「POVISON」完成近千万美元 A 轮融资，投资方为 Skyline Ventures，远识资本担任长期独家财务顾问。本轮融资将主要用于品牌建设、供应链数字化和履约体系搭建。在此之前，POVISON 已获得阿里巴巴 eWTP 科创基金的天使轮投资。

POVISON 所属母公司缪斯科技成立于 2020 年，平台正式上线于 2021 年 3 月底。该公司以服务北美消费者家具需求量最大的室内家具为场景，打造一站式线上家具零售平台。

POVISON 当下经营的主流产品主要是室内家具中的沙发、餐桌、电视柜等大件高品牌附加值产品，经营策略上以场景打造为核心，通过图片和视频内容为消费者构建家居消费场景。目前最重要的三大场景是客厅、餐厅和卧室，核心产品平均客单价在 900 美元。

目前，POVISON 拥有独立 app、自建站以及亚马逊渠道，2021 年品牌全渠道销售额将突破 4000 万美元。在谈到企业未来几年的侧重点时，创始人林宇表示，公司将更加专注于北美市场，投资本地仓储和本土化售后服务，为消费者提供免费的设计咨询和设计服务，帮助消费者更好地享受好品质与设计感兼具的优良家具产品。

团队方面，POVISON 团队位于广州，创始人林宇来自于阿里巴巴，出身软件工程师的林宇把系统、数据化作为公司长期发展的核心资产。公司其他联创来自于 Wayfair、阿里、腾讯、唯品会等国内外零售企业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。