近日，江苏群杰物联科技有限公司（简称 “群杰物联”）宣布获得盈诚信资本数千万级的 Pre-B 轮独家投资。

群杰物联成立于 2014 年，总部位于南京江北新区，是一家以智能印章系统为先导，旨在运用科技化、数字化、智能化的终端和平台，全方位的解决企业印章使用和管理领域问题的技术创新型公司。经过 7 年的发展，其已在全国六个大区 24 个核心城市建立营销服务中心，可全天候的服务全国各个地区客户。目前使用群杰 “智能印章” 系统的大型集团企业已超 2000 家，其中中国石化、中国铁建、碧桂园、小米、中国人保、苏宁、万科、吉利等中国 500 强企业超过 90 家。

本轮投资方盈诚信资本投资总监郭姚表示：“在智能印章领域，群杰领先优势明显；在用印及签署场景终极解决方案的探索中，我们认为群杰具备三大核心竞争力：第一是数字化能力，印章是企业合规风控管理的入口，企业可以使用群杰的产品采集到每一枚印章每一次的用印数据，从而可以系统性的进行数字化风控体系建设；第二是标准化能力，目前电子签名技术的全面使用仍有局限性，而群杰自研的云端一体产品可以满足企业所有非标场景下的智能用印需求；第三是数字底座能力，群杰多年来深厚的研发积累及产品壁垒支撑着其对新技术的快速吸收及迭代，通过融合电子签名、智能法务等功能，为企业真正实现从用印签署全场景覆盖到合规风控全方位管理的终极数字化解决方案。盈诚信资本自投资初始即秉持 ‘产融结合·陪伴成长·生态赋能’ 的理念，今后也会在科技创新、产业协同等方面与群杰全方面展开合作，助力群杰在数字经济时代开拓出一条属于自己的道路。”

目前，群杰 “智能印章” 系统已经完成 5 轮迭代，最新的 “群杰智能印章 5.0” 系统即将推向市场，该系统由 “三端一云” 即群杰用印宝、群杰盖章机、群杰印章柜以及群杰数字风控管理云平台四大产品组成，借助物联网、人工智能、大数据、云计算等技术，为企业提供安全、可控、高效、智能的用印数字化服务。

群杰物联创始人朱杰表示：“此次获得投资，又一次证明我们群杰已经在用户市场和资本市场获得双重认可，这也为我们的发展注入了强心剂，我们将继续加大在科研方面的投入，全面深入拓展市场，研发与市场需求双向互动推进，为更多的企业提供安全、智能、高效、可靠的风控管理系统。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。