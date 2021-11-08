连锁酒店集团尚美生活今日宣布，已获小米集团战略投资，双方将共同探索未来酒店与科技发展新机遇。光源资本担任此次战略投资独家财务顾问。

尚美生活集团深耕下沉市场十二年，其在近期的战略发布会中宣布了 “10 年要开 3 万家，让消费者在任何城镇都能住上好酒店” 的目标。

尚美生活与小米战略合作的第一步是对 “尚客优家族” 进行智能化升级。尚客优家族是尚美集团的主力酒店品牌，在全国开业超过 3000 家。据清博智能发布的研报，尚客优在三、四、五线城市覆盖率均稳居第一，会员数超过 1.2 亿。

尚美生活表示，预计在 2022 年完成尚客优品牌家族产品 100% 的智能化升级；为投资人实现降本增效，快开好店，快速盈利，也为消费者带来更具品质的智能入住体验。

尚美生活集团创始人兼董事长马英尧表示：“尚美以 ‘让所有人在任何城镇都能住上好酒店’ 为使命，致力深耕全球下沉市场住宿产业，目前在全国已拥有超过 5000 家酒店，并积极开拓海外市场。作为领先科技企业，小米集团为住宿业提供了专业的产品和解决方案，且对下沉市场日益重视。双方的合作将会为下沉市场消费者带来全新体验。”

小米集团战略投资部董事总经理蒋文表示：“小米致力于 ‘让每个人都能享受科技的乐趣’。中国下沉市场存在着巨大的消费升级机会，是小米非常重要的发力方向。尚美生活集团深耕酒店连锁十余年，对于中国广阔的三四线市场有着非常独到而深刻的理解，是当之无愧的中国 ‘下沉市场酒店连锁之王’。我们非常看好尚美未来的业务发展及和小米之间的强战略协同，让小米智能客房能够渗透到下沉市场，让更多用户体验小米智能生活的美妙。”

光源资本执行董事娄洋表示：“尚美已在下沉市场建立了极强的用户心智。我们看好尚美：一方面通过高度创新，迭代和丰富产品线，提升用户体验；另一方面，通过打通 ‘加盟-装修-运营-服务’ 全链条，建立优异的单点模型，与合作方实现共赢。尚美在酒店数字化转型和全方位赋能领域已积极布局，此次引入小米作为战略投资人将增强尚美产品的差异化、智能化，助力尚美成为行业标杆，带来更高的用户价值， 带动全行业智能化服务标准升级。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。