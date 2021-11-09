2021 年 11 月 9 日，BEYOND 国际科技创新博览会线上峰会开幕式正式举行。作为亚太地区最具影响力的科技创新博览会，本次线上大会开幕式邀请到了包括：鸿海富士康科技集团创办人郭台铭、西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松；平安集团联席首席执行官陈心颖；联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）；谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont；汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建；艾社康董事长、主席、中美健康峰会组织理事长威廉·哈兹尔廷；NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh 等重量级嘉宾（以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列）。

本次开幕式主题为 “What’s Next?”，嘉宾将就未来科技的趋势、投资以及每个行业在我们今天和未来生活的世界中的影响进行探讨。

开幕式当天下午（9 日），艾社康董事长、主席及中美健康峰会组织理事长威廉 · 哈兹尔廷就生物科学领域发布了相关主题演讲。他在演讲中指出，就从事科学和技术工作而言，再也没有其它比当下更加激动人心的时刻。“过去 15 至 20 年间取得的进步使得像我这样的科学家有机会探索新思路，以一种超出我初期职业生涯时的方式。当我展望未来 15 或 20 年时，我认为会有更多机会涌现。”

他表示，就生物科学而言，当下，该领域在许多不同行业中均处于领先地位。“它不仅限于健康和农业方面，也不局限于研究自然，还体现在物理学、化学以及纳米材料方面，并且我们还在探求如何同生灵所使用的方式那样掌控原子世界。它跨越了这些学科的组合。我们从未见证来自于不同技术交叉领域的如此多的创新。我预计未来 20 年间，将会出现巨大的创新，它不仅影响某一个国家，而是整个世界。”

而他也强调指出，科学是一种通用语言——“每个科学家都会使用，不管他们身居何处”，协作是它的一大重要体现。因而，身处其前沿探索群体之间的持续交流对对科学进步来说至关重要。哈兹尔廷以自身经验举例称，他年轻时的环球旅行极大地帮助了自身理解科学和实践科学，而这一点仅凭科技是难以实现的。

面对当下后疫情时代为全社会所带来的反思，哈兹尔廷表示，“近两年来，我们已经看到了强大而活跃的医疗卫生体系不可或缺，它们能将有限的资源作用发挥到极致。研究表明，如果所在国家的医疗卫生体系脆弱且不堪重负，人们将会遭受更大的痛苦。因此，提升医疗卫生体系及其韧性在未来的岁月中日渐重要。 我很高兴地看到艾社康已经取得了一些成就。我们的团队在致力于完善世界各地的医疗体系。我们咨询全世界的优秀专家以研究最有效的途径、帮助支持创新的政策制定者完善医疗卫生在改革、体系建设以及系统改善等方面的创新——尤其是在金融技术和信息技术领域，此前，人们认为这些陌生领域与医疗卫生服务和支持方面并没有太大关联。”

演讲最后，他也发表了一些建议，“在我的职业生涯中，我非常乐于见到未来的新生代致力于改善他人的生活。我在为后辈们写的书中曾提到，科学是一种超能力。这是为了激励他们认识到，在科学中，无论是一个个体还是一个想法，都可以拯救世界。

我的生命就是被这样的超级科学家所拯救——青霉素的发明者。我是最早一批从小就使用青霉素的人。我清楚地记得生活中的种种不便。那是脊髓灰质炎造成的后果，但也与现在年轻人受到的约束如出一辙。我们都在经受这种新冠病毒导致的约束。今， 当我们面对新冠病毒的时候，世界级顶尖科学家的作用至关重要——新冠疫情当前，如果孩子们的童年能更加美好， 年轻人的生活可以蒸蒸日上，而我们所有人的生活也得以日新月异，一定是因为我们拥有出色的医疗卫生体系，因为有伟大的科学家在帮助我们脱离那些新的人生苦难。”

BEYOND 国际科技创新博览会，大会于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，线下将于 12 月 2 日到 4 日在澳门展开，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。展区面积近 5 万平方米，覆盖四大领域——影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业及新型初创企业等参展企业，并将邀请全球的生态伙伴、政府机构及国家大使，以及全球资本和媒体参与这场国际盛事。 BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，并以同期线上线下的双重形式举办近百场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会、国际资本对接会、创新路演等等，邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。

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