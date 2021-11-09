FirstElement Fuel Inc. 最早是加利福尼亚州的一家初创企业，其愿景是建立一个氢燃料供应网络，现已成长为全球最大的氢零售商，并已完成 1.05 亿美元的 D 轮融资。这些资金来自 Air Water、三菱日联银行（MUFG）、Nikkiso 和 Japan Infrastructure Initiate（JII），而 FirstElement Fuel 正在积极执行到 2024 年将其加州加氢网络从 31 个真零氢站点打造为 80 个站点的计划。在这 80 个站点中，至少有 12 个能够为轻型汽车和重型卡车供应燃料。

“拥有这样与我们有共同愿景的合作伙伴是非常令人鼓舞的，我们都知道打造一个氢站点网络能够达成什么样的成就，”FirstElement Fuel Inc. 创始人兼首席执行官 Joel Ewanick 表示。“FirstElement 的整个团队非常感谢我们正在获得的所有财务支持，我们可以借此继续实现我们的愿景，即打造一个服务于汽车和重型卡车的氢网络，并在未来几年里将 31 个站点扩展为至少 80 个站点。”

MUFG、Air Water、Nikkiso 和 JII 将作为 FirstElement 的投资方加入 Mitsui、日本国际协力银行和液化空气集团。此外，FirstElement 已经从加州能源委员会、南海岸空气质量管理区和湾区空气质量管理区获得超过 1.25 亿美元的公共资金。

FirstElement 于 2015 年 12 月开设了其第一个氢站，自此，公司引领着加利福尼亚州各站点的发展，建设了该州数量最多的站点以及世界上最大容量的燃料供应站点。D 轮融资是 FirstElement Fuel 筹集的迄今为止最大一轮的私人资本，在此之前，加州空气资源委员会和加州能源委员会实施了旨在鼓励私人投资机构在开发加州氢燃料供应基础设施方面发挥更重要作用的政策。

FirstElement 的独特之处在于其拥有世界上最大的供应液态氢站点网络，而不是气态氢站点网络。液体氢的分布与储存效率要高得多，这有助于将氢的供应成本降低 25%。

在短短六年的时间里，FirstElement Fuel 向燃料电池电动汽车输送了的氢足够行驶超过 273 公里（1.7 亿英里）的零排放里程，并减少了超过 1.1 亿磅的二氧化碳排放。对于 FirstElement 目前均位于加利福尼亚州的 31 个站点来说，单日和一周记录经常被打破，而这还只是一个开端。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。