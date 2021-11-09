2021 年 11 月 9 日，BEYOND 国际科技创新博览会线上峰会开幕式正式举行。作为亚太地区最具影响力的科技创新博览会，本次线上大会开幕式邀请到了包括：鸿海富士康科技集团创办人郭台铭、西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松；平安集团联席首席执行官陈心颖；联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）；谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont；汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建；艾社康董事长、主席、中美健康峰会组织理事长威廉·哈兹尔廷；NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh 等重量级嘉宾（以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列）。

本次开幕式主题为 “What’s Next?”，嘉宾将就未来科技的趋势、投资以及每个行业在我们今天和未来生活的世界中的影响进行探讨。

会中鸿海富士康科技集团创办人郭台铭就未来科技趋势这一话题进行了谈论，以下为该话题的核心内容：

大家好，我是郭台铭。首先，我要衷心祝贺 2021 年 BEYOND 国际科技创新博览会在澳门顺利开幕。我在台湾预祝 BEYOND 圆满成功。

因为新冠疫情的影响，世界各国为此已经持续付出巨大的社会成本，全世界也都面临转型的议题，酝酿展开新的全球化模式。所以在这个关键时刻，澳门将有机会再扮演沟通东西方、链接传统行业和新兴产业的重要角色，再创澳门的历史辉煌。

创新将为各种产业带来巨大机会

现在已经进入 21 世纪的第三个十年。可以预见这个十年将是科技进步和创新主导经济增长与发展的十年。我认为亚太地区、中国大陆和两岸三地会是科技发展最有潜力的地区之一，更是引领产业创新科技的重要区域。

因此我们也相信亚太地区更需要一个国际化的科技平台将亚太创新推向全球，发现和聚集更多全球创新。

科技正在影响和变革各种传统产业。科技创新带动世界进步，可以为全球的经济、社会与环境的可持续发展作出贡献。我们正处在面对转型的风口浪尖。创新将为各种产业带来巨大的机会。

因为疫情的原因，我本人不可前来澳门参加这次 BEYOND 国际科技创新博览会甚为遗憾。我相信 BEYOND 国际创新博览会将会让世界关注澳门，关注亚洲创新力量。

期待能参与下一届盛会，为了美好的未来与各位一起努力。

BEYOND 国际科技创新博览会，大会于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，线下将于 12 月 2 日到 4 日在澳门展开，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。展区面积近 5 万平方米，覆盖四大领域——影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业及新型初创企业等参展企业，并将邀请全球的生态伙伴、政府机构及国家大使，以及全球资本和媒体参与这场国际盛事。 BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，并以同期线上线下的双重形式举办近百场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会、国际资本对接会、创新路演等等，邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。

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