2021 年 11 月 9 日，BEYOND 国际科技创新博览会线上峰会开幕式正式举行。作为亚太地区最具影响力的科技创新博览会，本次线上大会开幕式邀请到了包括：鸿海富士康科技集团创办人郭台铭、西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松；平安集团联席首席执行官陈心颖；联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）；谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont；汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建；艾社康董事长、主席、中美健康峰会组织理事长威廉·哈兹尔廷；NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh 等重量级嘉宾（以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列）。

本次开幕式主题为 “What’s Next?”，嘉宾将就未来科技的趋势、投资以及每个行业在我们今天和未来生活的世界中的影响进行探讨。

汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建介绍了汇丰银行在数字支付方面的探索，以下为该话题的核心内容：

大家好，我是汇丰亚太区的联席行政总裁廖宜建。

近几年是充满挑战的几年，我们所有人都在探寻、规划和努力前进，那么我们汇丰银行下一步该怎么做呢？

疫情催生数字化转型新需求

技术一直是推动变革的驱动力，甚至在新冠疫情之前，诸如人工智能、大数据和区块链等科技，已经彻底改变了我们的运营环境。后来疫情来袭，情况变得显而易见：数字化转型不再是企业们的可选操作，而是必然之举。

新冠疫情在短短几个月内，就引发了要耗费十年才能产生的变化。其中，支付方式受到最大影响，无现金数字支付开始盛行。疫情加速了电子商务的发展，人们花钱的方式和花钱购买的东西发生了根本性的变化。

比如，美国某线上零售商 2020 年第二季度的业绩同比增长了 40%，百货销售额增加了三倍，并且次日达送餐服务量猛增；整个东南亚地区现在 85% 的消费者使用无现金支付，亚太地区的数字支付市场，正以每年 30% 以上的速度增长。

技术和需求变化如此之快，银行在昨天还算可有可无，到了今天就是过时落伍的存在。所以，汇丰银行竭尽全力保持领先，这很有挑战性，但也很令人振奋。我们正在推出数十种新的数字产品，我们甚至第一次开始为正在开发的一项新技术申请专利。

但步伐的调整为各种业务和各种组织也带来了新的复杂性：无论企业大小，大家都想搞清楚如何才能在变化中处于领先，如何掌握能帮助他们的技术。

在后疫情环境下，每个人都是买家和卖家，同时又是消费者和供应商。企业在其数字化转型之旅中需要值得信赖的合作伙伴，为他们提供端到端的解决方案、实现实时处理、大规模交易和信息的能力，使交易具有透明性，建立能够将他们与买家或供应商联系起来的生态系统来发展他们的业务。实现这一切的同时，还要保护客户数据安全。

这是一项重要的任务，也是汇丰银行的定位所在。

汇丰银行加快推动支付创新

我们在疫情之前就已经对数字与实时支付的基础设施进行了大量投资，我们在疫情来袭后的几个月内加快了数字化转型的步伐和规模。我们一直在与监管机构合作，并投资了亚洲地区现有的 12 个市场的实时支付平台。我们开发了各种应用程序，帮助企业轻松高效地实现实时支付，能让公司快速从实体店面过渡到数字店铺。

在新冠疫情来袭时，我们利用数字支付方面的专业技术帮助客户迅速适应了疫情。

以 KPJ 为例，KPJ 是一家马来西亚医疗保健公司。2020 年疫情来袭时，KPJ 成为获准在马来西亚进行新冠肺炎检测的私立医院之一。随着实施社交距离和行动限制令，KPJ 需要使用马来西亚的官方快捷支付系统 DuitNow 来为患者建立更安全的支付方式。于是汇丰银行帮助 KPJ 实现了一种支付方式，可以使患者通过二维码从银行进行实时且无接触式的支付。

此外，汇丰银行还帮助外卖平台 Foodpanda 彻底改变了支付工人酬劳的方式。如今，Foodpanda 骑手可使用该公司的 App 在完成送餐之后立即获得付款，这笔酬劳会直接进入他们的数字钱包，非常便于提现和升值。

2021 年的前八个月，全球实时支付量同比增长了 90%。我们预计这种趋势在未来几年还将继续。

随着后疫情时代到来，我们正在着力推进最前沿的支付创新，旨在让支付更快捷、更便宜、更安全。如今的支付方式是数字化、按需且实时的，我们正在通过改善现金流入经济中的方式为经济的增长和繁荣做出贡献。

这就是未来，现在就是未来。

BEYOND 国际科技创新博览会，大会于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，线下将于 12 月 2 日到 4 日在澳门展开，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。展区面积近 5 万平方米，覆盖四大领域——影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业及新型初创企业等参展企业，并将邀请全球的生态伙伴、政府机构及国家大使，以及全球资本和媒体参与这场国际盛事。 BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，并以同期线上线下的双重形式举办近百场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会、国际资本对接会、创新路演等等，邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。

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