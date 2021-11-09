动点出海获悉，越南电商平台 Tiki 已于近日表示完成一笔 2.58 亿美元的融资。Tiki 创始人兼 CEO Tran Ngoc Thai Son 在接受采访时表示，这笔新资金的注入使得 Tiki 的估值接近到了 10 亿美元。

据了解，这轮融资由友邦保险领投，Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund、Taiwan Mobile、Yuanta Fund、STIC Investments 及 Tiki 现有股东参投。Tiki 表示，将用这笔资金提升其物流能力和技术水平。

此外，Tiki 也指出，已经同友邦保险签署了一项为期 10 年的全面独家协议。基于这项协议，友邦保险（越南）将成为 Tiki 的独家保险合作伙伴，二者接下来将会共同开发保险科技平台，从而向客户提供更加丰富的保险产品和金融服务选项。据悉，该项目暂定于今年 12 月底初步上线，届时，用户可在 Tiki 平台上就这一保险产品直接进行保险报价咨询和保险索赔。

值得一提的是，在今年 7 月份时，这两家公司就已宣布达成合作协议，而这也是越南首例由保险公司和数字平台达成的合作关系。

成立于 2010 年的 Tiki 以在线书店业务起家。经过多年的发展，该公司已成为一家拥有 4000 名员工和 2000 万注册用户的综合电商平台。据介绍，其生态系统内包括电商平台 Tiki、实体零售店 Tiki Trading，以及仓储及物流供应链平台 TikiNOW Smart Logistics。

Tiki 曾多次获得过京东的投资，而京东也在 19 年时成为了 Tiki 的第一大股东。Tran Ngoc Thai Son 指出，该公司此前曾计划在 2025 年于美国上市。不过，现在来看，Tiki 最早可能会在明年达成这一目标，并且很有可能会是通过与 SPAC 合并以实现上市。

根据 Meta（原 Facebook）与咨询机构贝恩（Bain）联合发布的一项报告显示，越南的数字消费者增长率在东南亚位居第二，仅次于印尼。报告称，到今年年底，该国预计将有 5300 万在线消费者，占其 15 岁及以上人口的 71%，较 2020 年呈现 8% 的增长。

此外，另有数据指出，越南的在线零售市场规模预计今年将达到 120 亿美元，而这一数字有望在 2026 年达到 560 亿美元。