2021 年 11 月 9 日，BEYOND 国际科技创新博览会线上峰会开幕式正式举行。作为亚太地区最具影响力的科技创新博览会，本次线上大会开幕式邀请到了包括：鸿海富士康科技集团创办人郭台铭、西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松；平安集团联席首席执行官陈心颖；联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）；谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont；汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建；艾社康董事长、主席、中美健康峰会组织理事长威廉·哈兹尔廷；NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh 等重量级嘉宾（以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列）。

本次开幕式主题为 “What’s Next?”，嘉宾将就未来科技的趋势、投资以及每个行业在我们今天和未来生活的世界中的影响进行探讨。

NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh 谈论了人工智能、虚拟现实和物联网等话题，以下为该话题的核心内容：

人工智能要求从芯片到生态的整体再造

全球正在经历一场重大的数字革命。得益于技术的进步，创新力、敏捷度和市场开发都在加快。数字转型会持续，技术更新日新月异，先进技术会持续给我们的生活和运营模式带来改变，同时也为全球商界带来巨大商机，很多产业已运用了颠覆性技术并且改变了它们的商业模式 。

接下来我为大家介绍一些 NVIDIA 正在进行的精彩创新。NVIDIA 的目标是改进计算形式，我们称其为 “加速运算”，我们是一家加速运算平台公司。人工智能的诞生是世界发展的分水岭时刻 ，我们正处于智能自动化的过程中，以便提高芯片在运算时间内的效率 。

真正的神奇之处在于，人工智能是能自动编程的软件，而且能写出人所写不出的软件。这些软件所定义的硬件加速栈可利用数据处理单元（DPU)）来加速网络连接、储存、安全和管理应用 。DPU 对于现代的数据中心必不可少。在这一模式内，数据中心成了新的计算单元，其中的中央处理器（CPU）图形处理器（GPU）和 DPU 整合到单一计算单元中，实现完全可编程，具备人工智能能力，能在更大程度上保障安全性、性能和效率。

NVIDIA 的硬件能助力于研发高性能的 5G 运行内存和人工智能应用来管理新出现的各种事例。例如机器人制造、自动驾驶汽车、无人机和监控设备。人工智能，特别是深度学习，已成为关键性工具用于下一代自动驾驶汽车的生产，尤其是因为这样的汽车需要识别和处理在路上遇到的各种场景。

我们希望未来汽车能整合的技术 ，可以超过现在的任何计算系统。NVIDIA 的使命是扎根于这种自动驾驶技术的开发，它叫做 NVIDIA Drive 。从而帮助 OEM 厂商和一级伙伴把这种技术推向市场。

人工智能要求对计算整体再造，从芯片到系统到算法工具和整个生态系统彻底重新思考。NVIDIA 是一家全栈计算公司，我们热衷于解决计算领域内最热门和对世界有着重大影响的问题。NVIDIA 致力于改善加速计算，让开发者能在我们的平台上获得成功，这是我们所有工作的核心动力。

NVIDIA正在推动下一个计算时代的到来

人类数千年来一直在探索感知世界的不同方式，我们数千年来通过音乐、艺术和文学打通我们的感官系统，创建出不同的虚拟现实，它们能交互和合作。更好的屏幕头戴显示器例如 Oculus Quest 以及混合现实设备例如微软的 HoloLens，都在引领我们通往更完整的沉浸式应用。这些设备会不断发展完善，但最重要的一个已经准备好了，它就是推向显示屏的我们虚拟世界的高仿真模拟内容。

Omniverse 是一个或多个共享的虚拟 3D 世界，这些世界是可交互的，沉浸式的和可协作的。 正如物理宇宙是空间中彼此相连的世界的组合，这一平台并不局限于某个 APP 或单一地点 无论这一地点真实还是虚拟的。正如虚拟地点将永远存在一样，在虚拟地点之间移动的物体和标识也会永远存在，从而让数字化物体和身份能在各个虚拟世界中穿梭，甚至在增强现实的帮助下进入我们的现实世界。

这些创意已经在 NVIDIA Omniverse 的帮助下得以实践，而 Omniverse 简单来说 是一个将不同的 3D 世界连接到共享虚拟宇宙的平台 。Omniverse 在越来越多的产业内得到了应用，用于诸如设计协作、创建数字孪生和现实世界中的建筑和工厂仿真当中 。

Omniverse 如何运作？我们可以将其分解为三大部分，首先是 Omniverse Nucleus，它是个连接用户的数据库引擎，让 3D 资产和场景描述得以交换。Omniverse 的第二部分是组合、渲染和动画引擎，是对虚拟世界的模拟 。第三个部分是 NVIDIA Cloud XR ，它包含了客户端和服务器软件，将扩展的现实内容从开放式虚拟现实应用推流播放至安卓和 Windows 设备上，使用户可以进出于 Omniverse。

随着物联网（IOT）技术的出现 ，2022 年这方面的开支预计会达到一万亿美元。企业正在看到投资 IOT 的价值，因为每个有 IOT 设备在的地点都有可能发展成数据采集站，几乎能为所有产业提供极其宝贵的信息。有了新的和更准确的信息，零售商能减少和精简分销系统的流程，制造企业能发现高速生产线上的视觉异常，而医院能为病人提供无接触式互动。NVIDIA 正在推动下一个计算时代的到来，2006 年我们推出了 CUDA 编程模型和数据中心 GPU 平台，让并行处理用于通用计算，一种强有力的高性能计算体系就此诞生。

建立创新网络以支持初创企业的加速发展，这是 NVIDIA 一直以来的使命。NVIDIA Inception 是适合初创企业的强大资源 ，Inception 是初创企业的加速平台，我们利用了 NVIDIA 的技术、资源和创新网络，来支持初创企业走过不同的发展阶段。现在，有超过 8500 多家初创企业利用 Inception 得以成长，其中中国企业是优秀的代表，数量位居世界第二，在非英语母语国家中位居第一，涉及 1000 多家初创企业，超过 35 个产业和 40 多个城市。

我们致力于支持全球的创新者为未来数十年的发展带来伟大的创新，请加入 NVIDIA Inception，在 BEYOND 大会上来认识一下我们的 Inception 成员，这些只是 NVIDIA 的视角看到的人工智能领域未来发展创新中的一些例子，我期待看到人工智能接下来的发展。

BEYOND 国际科技创新博览会，大会于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，线下将于 12 月 2 日到 4 日在澳门展开，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。展区面积近 5 万平方米，覆盖四大领域——影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业及新型初创企业等参展企业，并将邀请全球的生态伙伴、政府机构及国家大使，以及全球资本和媒体参与这场国际盛事。 BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，并以同期线上线下的双重形式举办近百场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会、国际资本对接会、创新路演等等，邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。

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