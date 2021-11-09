2021 年 11 月 9 日，BEYOND 国际科技创新博览会线上峰会开幕式正式举行。作为亚太地区最具影响力的科技创新博览会，本次线上大会开幕式邀请到了包括：鸿海富士康科技集团创办人郭台铭、西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松；平安集团联席首席执行官陈心颖；联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）；谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont；汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建；艾社康董事长、主席、中美健康峰会组织理事长威廉·哈兹尔廷；NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh 等重量级嘉宾（以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列）。

本次开幕式主题为 “What’s Next?”，嘉宾将就未来科技的趋势、投资以及每个行业在我们今天和未来生活的世界中的影响进行探讨。

平安集团联席首席执行官陈心颖分析了产业数字化中的新机遇，以下为该话题的核心内容：

我认为这次疫情显示了数字化中的很多机会和人类的韧性，疫情中的数字化进程也加速扩大了我们能做的事情。

数字化浪潮重构产业生态系统

从一个消费者的角度而言，我们使用智能手机的时间逐年增加一直让我颇为震惊。在 2020 年的新冠疫情期间，人们使用智能手机的时间已经达到了每天 7 小时的顶峰。今年的手机使用时间仍然高达 6 小时以上，且每年同比增长 30 分钟以上。

这意味着，数字化已不仅仅是电子商务和网上购物这么简单，任何事物甚至是专业性服务都能被数字化。疫情告诉我们，即便是被最严格监管的医疗服务也能被线上化。我认为这是新的趋势：随着时代的前进和社会的发展，任何线下行业都可以被线上化。

2020 年，中国数字经济规模为 39.2 万亿人民币，占 GDP 比重达 38.6%。保持 9.7% 的高位增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。

数字化模糊了产业的界限，给商品的原产国带来了更多的机会。想想最新的技术潮流、数字化型的消费者，你会发现所有的产业都需要被数字化。而目前医疗、金融、房地产等核心产业数字化程度并不高，这其中大有机会。产业数字化中，科技扮演的角色已不再是商品化的AI或大数据，这些都是商品化的术语。

未来 5到 10年中的机遇在于，数字化工具的产业化以及如何在产业中深度运用这些数字化工具来大幅改变产业当前的构建方式。供应链将会改变、我们对传统产业的定义将会改变，如果能把每种能力都数字化，然后在生态系统中重建它们，这将是全新的机遇。我确信很多参加了此次博览会的科技公司也有机会参与其中。

平安的金融与医疗科技成果有望落地大湾区

目前平安集团工作的重点是什么？平安的工作不仅限于改变我们公司的科技，还着眼于如何与其他的参与者一起实现开放性的生态系统的发展。

我们尤其关注的两个领域的机会：一个是金融科技、一个是医疗服务。

在金融科技方面，我们创立了一家名叫壹账通的公司，这是一家专注金融科技的公司。将平安 20 年的金融科技应用于金融产业，作为一家提供软件解决方案的公司，我们希望借此加快金融服务产业的数字化转型。我们可以很骄傲地说，我们给中国的 680 多家银行和 100 多家保险公司提供服务，同时还为其他 20 个亚洲国家的金融机构提供服务。我很希望，有一天我们的业务可以拓展到中国澳门。

另一方面，在消费端，医疗服务也在被数字化，但医疗服务被管控得如此之严，尽管我们进行着数字化同时也投入了大量资本，但医生数量依然不足。如何用科技来切实地提高医生的工作效率和质量？在平安好医生之外，我们还有另一款智能医疗产品，如今服务于 100 多万名医生，运用我们的 AI 临床决策支持工具，为 32000 多家医疗卫生机构提供服务。它同样还能帮助扩大全球医疗服务的可使用性，提升医疗服务质量。

我们相信技术是可以输出的，希望我们在中国内地取得的成功可以被复制到其他地区，尤其是粤港澳大湾区。

如今，大湾区的事业才刚刚开始，我们做很多事情来抓住这个区域中的众多机会。现在大湾区有三个不同的行政区域，如果你真的想抓住发展机遇，需要确保这些地区的标准、数据和流量是可以无缝衔接的。而当今万物互联互通的技术足以达成这一目标，因此我们很激动。我们希望大湾区会作为一个完整的区域发展，我们也乐于为此作出贡献。

BEYOND 国际科技创新博览会，大会于 11 月 9 日强势开幕，持续一个月线上会议，线下将于 12 月 2 日到 4 日在澳门展开，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。展区面积近 5 万平方米，覆盖四大领域——影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业及新型初创企业等参展企业，并将邀请全球的生态伙伴、政府机构及国家大使，以及全球资本和媒体参与这场国际盛事。 BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，并以同期线上线下的双重形式举办近百场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会、国际资本对接会、创新路演等等，邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。

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